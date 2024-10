'Toen kwam Jens en hij verpestte alles': familie in diepe rouw na ongeluk

Voor de hechte familie Aitatus in Oss is het leven sinds Kerstmis 2022 door één harde klap voor altijd veranderd. Compleet verwoest, zegt ze zelf. Bij een gruwelijk auto-ongeluk in de nacht van 25 op 26 december van dat jaar in Oss kwam de 14-jarige Johnathan om het leven, liep broertje Jaydon onherstelbaar hersenletsel op en raakten ook hun broertje Taylor en hun ouders gewond. “Daders blijven ongedeerd en slachtoffers bekopen het met hun leven.”

Het was een emotionele zitting, eerder deze woensdag in de rechtbank in Den Bosch. Een nu 20-jarige man uit Megen, Jens O., stond er terecht voor het veroorzaken van de dodelijke botsing op de kruising van de Megensebaan en de Singel 1940-1945. Zijn wagen knalde ’s nachts met een snelheid van zeker 146 kilometer op een andere auto. Hierin zaten de vijf gezinsleden Aitatus: moeder, vader en hun drie zoons. Hun wagen werd zo hard geraakt dat het voertuig een paar keer om zijn as draaide en al tollend tot stilstand kwam.

"Iedere dag word ik eraan herinnerd dat mijn gezin niet meer compleet is."

“Het is een dag die ik elke dag opnieuw beleef, omdat ik er iedere dag weer aan herinnerd word dat mijn gezin niet meer compleet is. Omdat jij één kind van mij hebt weggerukt en een ander beperkt hebt gemaakt.” De moeder van het gezin wond er geen doekjes om, toen ze gebruikmaakte van de mogelijkheid om een slachtofferverklaring af te leggen en ze het woord tot de verdachte richtte. Ze beschreef ook hoe ze met haar man door een hel ging in het Radboudumc in Nijmegen: “Wij moesten op tweede kerstdag de beslissing nemen om machines uit te zetten en ons kind te zien sterven. Dan zit je met een heel koud kind in het mortuarium en een heel warm kind boven, op de IC, die voor zijn leven aan het vechten is.”

"Door jou mis ik mijn broer en mijn oude leven."

Zoon Taylor, die niet aanwezig kon zijn, liet voorlezen dat ‘hij het niet leuk vindt dat ons leven elke dag zo druk is geworden door de zorg die Jaydon nodig heeft.’ Zijn broer wist op aandoenlijke wijze zijn verdriet onder woorden te brengen: “Jona en ik waren beste matties. Toen kwam Jens en hij verpestte alles. Door jou mis ik mijn broer en mijn oude leven.” Hun oma kon ook de moed opbrengen om in een bomvolle rechtszaal haar hart te luchten - soms met stemverheffing. “De impact op onze familie is enorm. Onze levens staan stil sinds dit vreselijke ongeluk, maar we hebben nooit volledig kunnen rouwen, omdat Jaydon nog steeds elke dag met de gevolgen moet leven.” Het doet de familie extra pijn, omdat Jens O. en de vriend die bij hem in de auto zat vrij rondlopen. “Het is moeilijk te bevatten hoe zij hun leven konden voortzetten, terwijl wij nog steeds vastzitten in dat verschrikkelijke moment”, vertelde de oma, die hoopt op gerechtigheid.

"Misschien is de dood van Johnathan niet voor niks geweest."