Bussenbouwer Ebusco verliest kort geding over levering bussen

Bussenbouwer Ebusco uit Deurne heeft een kort geding verloren over de annulering van een order van 45 elektrische bussen. Ebusco spande de rechtszaak aan tegen klant Qbuzz, die de bussen niet meer wilde afnemen. Maar volgens de rechter hoeft Qbuzz dat ook niet te doen. De rechter vindt dat Ebusco zich niet houdt aan de afspraken die de bedrijven hebben gemaakt over de levering van de bussen.

In de afspraken staat dat Qbuzz de order voor de bussen mag annuleren wanneer Ebusco niet op tijd levert en Qbuzz de overschrijding van de termijn onredelijk vindt. De uiterste leverdatum van de bussen was in maart dit jaar. Toen levering van de bussen niet mogelijk was, werd de deadline verschoven naar september. De bedrijven spraken af dat Qbuzz de overeenkomst mocht ontbinden wanneer de bussen niet voor 1 december dit jaar geleverd konden worden.

Extra vertraging voor Qbuzz onaanvaardbaar

Ebusco kondigde later aan dat een deel geleverd zou gaan worden en de rest in week 7 van volgend jaar. Dat was voor Qbuzz onaanvaardbaar. Het bedrijf had de bussen nodig om in het noorden van het land een nieuwe dienstregeling te kunnen starten. Ebusco was van mening dat de ontbinding niet acceptabel was omdat een deel van de bussen al is gebouwd en snel geleverd zou gaan worden.

Maar de bussenbouwer uit Deurne kreeg ongelijk van de rechter. Qbuzz hoeft de extra vertraging niet te accepteren. Ook is de rechter bang dat er nieuwe vertragingen op de loer liggen, omdat de bussen nadat ze zijn gemaakt, nog niet direct klaar zijn om geleverd te worden.

Beslag op rekeningen

Qbuzz heeft ook beslag laten leggen op een van de rekeningen van Ebusco. De rechter is van mening dat ook dat terecht is gebeurd. Ebusco had namelijk 1,2 miljoen euro moeten betalen omdat de eerste leveringsdatum niet gehaald is. Het beslag wordt daarom ook niet opgeheven.

De uitspraak is een fikste tegenvaller voor Ebusco. Volgens de NOS liet het bedrijf op de zitting afgelopen maandag weten dat de salarissen niet meer konden worden betaald wanneer het beslag niet opgeheven zou worden. Het gaat al een tijd niet goed met het bedrijf. Donderdag wordt een aandeelhoudersvergadering gehouden, Ebusco wil graag 36 miljoen euro ophalen bij aandeelhouders met een nieuwe uitgifte van aandelen.

