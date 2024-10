Buurt niet echt verbaasd na explosie bij café: 'Vaker overlast van kroeg'

De explosie woensdagnacht bij een café aan de Hamstraat in Grave bezorgde buurtbewoners een onrustige nacht. Hoewel zoiets nog niet eerder gebeurde, zegt de buurt al langer overlast te hebben van het café. Geluidsoverlast, maar ook vechtpartijen, zo geven buurtbewoners aan.

Bij de explosie raakte niemand gewond. Wel raakte de voordeur van het café zwaar beschadigd, ook sneuvelden meerdere ruiten van de kroeg en omliggende huizen.

Volgens buurtbewoners is er regelmatig ruzie tussen kroegbezoekers en zijn er ook vechtpartijen geweest in het café dat door de jaren heen verschillende uitbaters heeft gehad. Maar een explosie, dat hebben ze nog niet eerder meegemaakt. De huidige uitbater zegt niet te weten waarom haar kroeg doelwit was. "Ik heb geen vijanden", laat ze weten.

De politie laat in een reactie weten de afgelopen maanden geen meldingen te hebben gekregen over overlast bij de kroeg.

Het onderzoek van de politie naar de explosie loopt nog. Zo onderzoekt ze bijvoorbeeld om wat voor een explosief het ging. Ook heeft ze buurtonderzoek gedaan en is ze op zoek naar camerabeelden.