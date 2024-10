Gruwelijke gevechten bij Wouwse Plantage en bevrijders Den Bosch centrum in

25 oktober 1944. Na de vernietiging van de Diezebrug in Den Bosch lijkt doorstoten naar de Bossche binnenstad een illusie, maar Britse soldaten ontdekken toch een weg. Bij Wouwse Plantage woedt een ellendige strijd met veel slachtoffers. Ook hier forceren de bevrijders een opening.

Langs de Mariabaan jagen twee wasp-vlammenwerpers grote angst aan bij de Duitse soldaten die in schuttersputjes zitten verstopt. Sommigen verbranden levend. Andere horen en zien de meterslange vlammen van brandende olie en geven zich over.

Medaille Allerlei extreme situaties doen zich voor. Zo presteert de Canadese sergeant-majoor Michael Mooney het om in zijn eentje een Duitse stelling aan te vallen. Met zijn machinegeweer schiet hij negen Duitse soldaten dood. Hij zou er later een medaille voor krijgen.

Kruiwagen De overmacht voor de Duitsers is op deze dag te groot. Met een kruiwagen rijden ze explosieven de kerktoren van Wouwse Plantage in en blazen het gebouw op. Na nog wat tegenaanvallen met gemotoriseerd geschut, de ‘Stugs’, houden de Duitsers het voor gezien en dooft het verzet. Ze trekken zich (weer) terug.

Canadese soldaten spreken later van een spookachtig decor met overal lijken in loopgraven en in weilanden en Duitsers met zwartgeblakerde gezichten. Veel stoffelijke overschotten van Duitsers konden niet meer geïdentificeerd worden.

In de loop van de dag krijgen de geallieerden controle over het dorp. In de memoires van een Canadese veteraan staat dat hij in Wouwse Plantage een Duitse jongen krijgsgevangen maakt van 15 jaar oud. Uitzonderlijk jong maar ook bij de geallieerden vochten soldaten mee van 16 en 17. Die hadden gelogen over hun leeftijd. 18 jaar was geen uitzondering.

Veel doden

De hevige strijd rond het dorp duurde drie lange dagen. En de prijs is hoog: bij elkaar sneuvelen hier zeker 175 militairen. 85 Canadezen en zeker negentig Duitsers sneuvelden of overleden aan hun verwondingen. Daarmee was Wouwse Plantage een van de bloedigste strijdtonelen in West-Brabant.