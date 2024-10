Kwart miljoen Brabanders bevrijd, mede door Duitse terugtrekking

27 oktober 1944. Op veel plekken in Brabant verdwijnen de Duitsers ineens van het slagveld. Daardoor boeken de geallieerden in korte tijd grote terreinwinst. Heel veel Brabanders worden op deze dag bevrijd. Maar de vijand is nog lang niet verslagen.

In de herfst van 1944 werd het grootste deel van Brabant bevrijd. Er vielen veel slachtoffers en er ontstond grote schade. Op Omroep Brabant lees je dagelijks wat er precies tachtig jaar geleden gebeurde.

Onder dekking van de nacht trekken diverse Duitse eenheden zich terug. Na deze verschuiving komen grote delen van het front in beweging. Canadezen, Britten, Polen en Amerikanen kunnen naar voren. Naar schatting zo’n kwart miljoen Brabanders worden in één klap bevrijd vandaag. Tegenaanval

De Duitse commandant Neumann in ‘Herzogenbusch’ probeert nog een tegenaanval. Twee Jagdpanthers en zes Stugs gaan naar het stationsgebied van Den Bosch. De tegenaanval mislukt snel. Neumann verlaat de hoofdstad, naar Vlijmen. Daar improviseert hij een nieuwe verdedigingslinie, achter het Afwateringskanaal en bij Nieuwkuijk. Den Bosch is bevrijd maar de dagenlange strijd eiste zijn tol. Zeker 144 Britten sneuvelen en 143 Duitsers: minimaal. Cijfers over militaire verliezen lopen nogal uiteen. Inwoners dood

118 Bosschenaren komen om, 80 raken gewond. Bijna 800 huizen zijn verwoest, meer dan 1000 zwaar beschadigd. Het station met spoorwegemplacement is grotendeels vernietigd. Het is niet zo verwonderlijk want in en rond de stad vielen tijdens de bevrijdingsdagen naar schatting 150.000 granaten.

Rookwolken boven het stationsgebied in Den Bosch (foto: archief)

Op plekken waar de frontlijn wekenlang stil lag komt beweging. Goirle en Riel worden bevrijd, door Britse troepen. Aan de rand van Tilburg bij Broekhoven probeert de Prinses Irene Brigade al dagen door te breken maar dat lukt maar niet. De 15e Schotse Divisie neemt het van de Nederlandse eenheid over. Wat ze niet weten is dat de Duitsers in de nacht zijn vertrokken naar een nieuwe linie in het noorden. Granaten op Tilburg

De geallieerden starten artilleriebeschietingen op vermeende Duitse posities in Tilburg. Dat kost 26 Tilburgers het leven. Geschrokken inwoners komen waarschuwen dat de Duitsers al weg zijn. Vrij gemakkelijk trekken de Schotten van generaal Colin Barber de stad in. Niet overal worden foto's en films gemaakt. Maar geallieerde teams filmen voor de diverse bioscoopjournaals gevechten in Den Bosch en de bevrijding van Tilburg met onder meer troepen die het kanaal oversteken en over de Ringbaan Oost binnenmarcheren.

In het westen van Brabant hervat de Eerste Poolse Pantser Divisie de opmars onder leiding van generaal Maczek. De Polen rukken op vanuit de omgeving Baarle-Nassau en Alphen. Ze bevrijden Gilze. De Amerikaanse 'Timberwolves'' bereiken via de Meirseweg Zundert. Na het leggen van een Baileybrug steken ze over en merken ze dat de vijand is verdwenen. Ook Achtmaal bevrijden ze.

Plaquette bij de brug op de Meirseweg (foto: Willem-Jan Joachems)

De geallieerden bij Wouwse Plantage richten zich op de belangrijke doorgaande weg Roosendaal-Bergen op Zoom, die Kampfgruppe Chill gebruikt voor bevoorrading. Een paar kilometer noordwaarts blazen de Duitsers van het ‘Sprengkommando’ de monumentale kerktoren van Wouw op. Ook in Bergen op Zoom gaan de ochtend van de 27e de kerktorens van de Onze Lieve Vrouwe van Lourdeskerk, Sint Antonius Abt en de Martelarenkerk de lucht in. De Duitsers vernielen ook de spoorlijnen en het station.

Puinhopen van de verwoeste Lambertuskerk van Wouw (foto: archief)

Als de Canadezen Bergen op Zoom in de middag naderen merken ze dat er geen Duits verzet meer is. Een groot deel van de Scheldestad wordt bevrijd, zonder problemen. Tankcommandant Danny McCleod van het South Alberta Regiment gaat aan kop, de Grote Markt op.



Ongeval

Er ontstaat een uitzinnige feestvreugde in het centrum. Die wordt onderbroken als per ongeluk een machinegeweer afgaat in de menigte. Diverse burgers worden geraakt, twee van hen overlijden. De bevrijders merken dat er groepen para’s zitten verscholen aan de noordkant van de stad, achter De Zoom en in fabriekscomplexen bij de spoorlijn. Soms wordt er geschoten, soms valt een granaat.

Geallieerde tanks op de Grote Markt in Bergen op Zoom (foto: archief)