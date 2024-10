AFM legt handel in aandeel bussenfabrikant Ebusco stil

De handel in het aandeel van de noodlijdende bussenfabrikant Ebusco is tijdelijk niet meer mogelijk. De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft besloten de handel tot nader order op te schorten vanwege de buitengewone aandeelhoudersvergadering die bezig is bij het bedrijf in Deurne. Die is mogelijk doorslaggevend voor de toekomst van Ebusco.

Eerder donderdag kwam het bedrijf met maatregelen om een faillissement te voorkomen. Ze wil onder meer productielocaties in Deurne en Venray samenvoegen en 'minimaal' honderd banen schrappen. Zo hoopt ze jaarlijks dertig miljoen te besparen. Het bedrijf zegt niet waar de nieuwe locatie moet komen en wat de gevolgen zijn voor het personeel. In juni werkten er nog 770 mensen. Om de geldproblemen te verminderen wil het bedrijf ook 36 miljoen euro aan nieuwe aandelen verkopen aan bestaande aandeelhouders. Het is de vraag hoe gretig de aandeelhouders toehappen, na een desastreus jaar. Het aandeel van Ebusco kelderde de afgelopen jaren van bijna 30 euro naar 50 cent. Aandeelhouders stemmen donderdag over het plan tijdens de buitengewone aandeelhoudersvergadering van de bussenbouwer. Maar de AFM steekt daar nu een stokje voor. Cruciale rechtszaak

Ebusco verloor woensdag een kort geding over de annulering van een order van 45 elektrische bussen. Ebusco spande de rechtszaak aan tegen klant Qbuzz, die de bussen niet meer wilde afnemen. Maar volgens de rechter hoeft Qbuzz dat ook niet te doen. De rechter vindt dat Ebusco zich niet houdt aan de afspraken die de bedrijven hebben gemaakt over de levering van de bussen. Ebusco had de levering van 45 bussen meerdere keren naar achteren geschoven. Het bedrijf kampt met productieproblemen, waardoor de verliezen dit jaar zo sterk zijn opgelopen dat analisten vrezen voor het voortbestaan van het bedrijf. Nieuwe afnemers

Ebusco verwacht dat de geannuleerde bussen kunnen worden doorgeschoven naar andere klanten. Dat gaat wel tijd kosten, want de bussen moeten worden aangepast naar wensen van de nieuwe afnemers. De bussenbouwer verwacht dat het doorschuiven van de bussen pas in 2025 omzet gaat genereren. Het bedrijf kan wel weer bij de bankrekeningen waarop Qbuzz beslag had laten leggen. Ebusco zegt dat de blokkade is opgeheven in overleg met de streekvervoerder. Qbuzz liet beslag leggen omdat ze nog ruim 1,2 miljoen euro 'vertragingsschade' van de Nederlandse elektrische bussenbouwer zou krijgen. Dat Ebusco weer bij de bankrekeningen kan is een opsteker voor het bedrijf, want door het blokkeren van de rekeningen kwam Ebusco in acute geldnood.