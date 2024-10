Tieners opgepakt voor zware mishandeling, jongen werd tegen hoofd geschopt

Vier minderjarige jongens zijn opgepakt voor het mishandelen van een 14-jarige jongen in Oss. De mishandeling gebeurde op 6 oktober bij een skatebaan aan de Rusheuvelstraat in Oss. Op social media gingen heftige beelden rond waarop te zien was hoe het slachtoffer werd mishandeld.

Op de beelden was te zien hoe het slachtoffer door drie andere jongens naar de grond werd gewerkt. Daarna schopten ze hem meerdere keren tegen zijn hoofd en lichaam. LEES OOK: Schokkende beelden gaan rond in Oss: jongen krijgt trappen tegen zijn hoofd De verdachten zijn tussen de 13 en 15 jaar oud en komen uit de gemeente Oss. Twee van de jongens zitten nog vast. Ook de jongen die de mishandeling heeft gefilmd, is opgepakt. Hij is inmiddels thuis, maar blijft verdachte in de zaak. "Het maken van zulke video's kan een opruiend effect hebben", legt de politie uit. "De beelden zelf zijn een inbreuk op de privacy van het slachtoffer, zeker als de filmpjes via het internet worden verspreid."