Twee vliegen in één klap voor politie: drugs gevonden bij arrestaties

De politie is donderdagmorgen vroeg bij de aanhouding van drie mannen in Den Bosch een drugshandel op het spoor gekomen. Twee van de drie verdachten werden opgepakt in een onderzoek van de politie Zeeland West-Brabant. De mannen verbleven in een huis aan de Van Berckelstraat.

Bij de inval werd veel spul gevonden om harddrugs te mengen met andere stoffen. Vervolgonderzoek in een opslagbox aan de Rietveldenweg in Den Bosch leverde nog meer van deze versnijdingsmiddelen op. De arrestanten zijn de twee bewoners (van 22 en 33) van het huis aan de Van Berckelstraat en een 34-jarige man. Omdat zij de voordeur niet wilden openen, werd die door agenten geforceerd. In het huis vond de politie een zeer groot aantal zakken met stoffen die met drugs te maken hebben. Mogelijk gaat het om procaïne, dat onder meer gebruikt wordt als versnijdingsmiddel voor cocaïne. Ook werd in zowel de woning als in de berging zo’n 10 kilo aan gedroogde hennep aangetroffen. De aangetroffen spullen zijn afgevoerd en zullen na bemonstering worden vernietigd.

De opslagbox waar de politie onderzoek deed (foto: Iwan van Dun/SQ Vision).

Het bedrijfspand waar de politie mogelijk procaïne heeft gevonden (foto: Iwan van Dun/.SQ Vision).