112-nieuws: auto botst tegen boom • 7 mensen opgepakt bij inval

Een vermiste 63-jarige man uit Dordrecht is in de nacht van donderdag op vrijdag in Oss teruggevonden. De man was al sinds donderdagmiddag vijf uur spoorloos. De urgentie om de man te vinden was hoog, omdat hij medische hulp nodig had.

In eerste instantie meldde de politie dat de man werd gevonden in een bos aan de Docfalaan. Dat klopte niet. De politie was in de war met een andere vermissing in Oss, die van een vrouw. Zij werd afgelopen nacht gevonden in een bos aan de Docfalaan, vlakbij hotel en camping De Naaldhof in Oss.

