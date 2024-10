112-nieuws: zoekactie in Oss • fiets door brand verwoest

In dit liveblog houden we je deze vrijdag op de hoogte van het laatste 112-nieuws in Brabant. Je vindt hier een overzicht van ongelukken, branden en misdrijven in de provincie. Wil je automatisch updates ontvangen van dit liveblog? Klik dan op het belletje.

04.59 Zoekactie in Oss De politie zette afgelopen nacht een grote zoekactie op touw in een bos vlakbij hotel en camping De Naaldhof in Oss. Daar zou iemand vermist zijn. Een politieheli cirkelde lange tijd boven het bos aan de Docfalaan en agenten gingen met onder meer speurhonden en mountainbikes het bos in. De zoekactie vond plaats in een bos vlakbij hotel en camping De Naaldhof in Oss (foto: Gabor Heeres/SQ Vision). De politie was op zoek naar iemand die vermist is (foto: Gabor Heeres/SQ Vision).

03.38 Fiets door brand verwoest Een fiets is afgelopen nacht door brand verwoest in het park tussen de Neerveldstraat en de Kuipers Rietbergstraat in Oss. Buurtbewoners ontdekten de brand en zagen een aantal jongeren wegrennen. Zij belden daarop de brandweer. Die bluste de fiets. Buurtbewoners ontdekten de brandende fiets en belden de brandweer (foto: Gabor Heeres/SQ Vision). Van de fiets in Oss bleef weinig over (foto: Gabor Heeres/SQ Vision).

02.43 Verdachte op bouwterrein In Sint-Michielsgestel werd afgelopen nacht iemand betrapt op een afgesloten bouwterrein. Toen agenten aankwamen, zagen ze de verdachte daar rondlopen met een zaklamp. Bij het zien van de agenten maakte de verdachte zich uit de voeten. Agenten vonden wel een fiets en wat stukken koper. Het koper is teruggelegd op het bouwterrein. Foto: Instagram politie Boxtel-Vught-Gestel