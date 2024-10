Priscilla (39) stak haar ex dood na ruzie om zoon en moet 12 jaar de cel in

Priscilla de R. (39) uit Sint Willebrord moet twaalf jaar de cel in voor de moord op haar ex-man Alex van Gool (41). Dat heeft de rechtbank in Breda vrijdag geoordeeld. De twee hadden ruzie over de omgang met hun gezamenlijke zoon en die ruzie liep op 15 oktober vorig jaar totaal uit de hand. De vrouw stak hem twee keer op het Emmausplein in Sint Willebrord. Alex werd nog gereanimeerd, maar dat mocht niet meer baten.

Hun toen 11-jarige zoon was dat weekend bij zijn vader geweest en dat ging niet goed. Alex stuurde Priscilla een berichtje dat hij zich vreselijk ergerde aan het gedrag van de jongen. Toen Van Gool zijn zoon aan het begin van de zondagavond bij zijn moeder afzette, ontstond er ruzie voor de deur van haar huis. De vriend van Priscilla, François van V., bemoeide zich ermee en er vielen flinke klappen. Toen de jongen naar buiten kwam, stopte het gevecht. Maar Alex wilde de ruzie uitvechten. Hij appte François om naar het Emmausplein in Sint Willebrord te komen om het uit te vechten. Priscilla ging ook mee en nam een mes mee uit de keukenla. Vervolgens ging het helemaal mis.

Deze beelden werden vertoond in de rechtbank Op het Emmausplein in Sint Willebrord staat de Volvo van François en Priscilla al te wachten. Het plein voor de Jumbo en de Aldi is vrijwel leeg. Dan parkeert Alex van Gool zijn zwarte Dodge een meter of twintig van de Volvo en stapt meteen uit. François stapt ook uit en meteen rent Alex op hem af. François weert hem nog af, maar krijgt toch een eerste flinke vuistslag. François wankelt en op dat moment stapt Priscilla ook uit de Volvo. Ze heeft een keukenmes in haar linkermouw gestopt en dat mes haalt ze eruit als ze richting de vechtende mannen rent. Ze komt met het mes al in haar hand tussenbeide en praat tegen haar ex. Als die weer achter François aan gaat, steekt ze hem in zijn rechterschouder. Alex loopt door en slaat François nog een keer flink. Priscilla gaat nu tussen de mannen staan en kijkt haar ex recht aan. Ze steekt nog een keer, nu in Alex’ linkerschouder. Daarna loopt Priscilla weg en laat de mannen samen achter. De mannen zijn klaar met vechten en lopen beiden naar hun auto. Alex start de auto en belt nog 112, maar wegrijden lukt niet meer. Hij blijkt in zijn slagader geraakt te zijn, in zijn rechteroksel. Een ambulance komt nog ter plekke om Alex te reanimeren, maar dat mocht niet meer baten. Hij overlijdt op weg naar het ziekenhuis.

Na de twee steken stapten François en Priscilla ook weer in hun auto zonder zich te bekommeren om Alex. Volgens Priscilla liep hij gewoon terug naar zijn auto en gingen zij er ook vandoor. De rechtbank oordeelt dat Priscilla haar ex opzettelijk heeft gedood met een vleesmes, maar dat niet deed met voorbedachten rade. Ze wist dat het op vechten uit zou draaien tussen de twee mannen en ze nam een mes mee, maar de rechtbank is er niet van overtuigd dat Priscilla er ook daadwerkelijk over nagedacht heeft om Alex te vermoorden. Een beroep op noodweer veegde de rechtbank van tafel. Priscilla was bang voor Alex en wist hoe sterk hij was. Maar de rechtbank zag op de beelden van de steekpartij geen angst of paniek bij Priscilla. Ze ging tussen de mannen in staan, toen die niet meer aan het vechten waren. Ze had ook samen met haar vriend weg kunnen gaan, maar dat deed ze niet. Ze stak Alex in zijn rechterschouder en later nog een keer in een zelfde situatie in de linkerschouder. De eerste steek bleek al dodelijk.

Motoren begeleiden de kist met zijspan (foto: Willem-Jan Joachems)