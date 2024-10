Liberation Tour LIVE in weekend vol bevrijdingsfeesten en herdenkingen

In diverse Brabantse dorpen en steden wordt dit weekend de bevrijding gevierd van 80 jaar geleden. Twee grote offensieven van de geallieerden verjoegen de Duitse bezetter in een groot deel van Brabant, waaronder steden als Den Bosch, Tilburg, Breda en Roosendaal en omgeving. Ook Bergen op Zoom. Dat vieren de stad en buurgemeenten met de Liberation Tour, die is live te volgen op de kanalen van Omroep Brabant vanaf 15.00 uur.

Verschillende kolonnes met historische bevrijdingsvoertuigen rijden zaterdagmiddag door West-Brabant. Er is een tour vanuit Dinteloord en eentje vanuit Putte. Legertrucks, jeeps, motoren, takelwagens, mobiel geschut en een tank. Binnenstad

Net buiten Bergen op Zoom komen de kolonnes samen om de Grote Markt op te rijden, net zoals 80 jaar geleden. Het defilé begint met de Canadese militaire eenheden die de regio hebben bevrijd, zoals het Lincoln and Welland-regiment, de Royal Hamilton Light Infantry en de South Alberta's. Ook komen historische vliegtuigen over. Er lopen allerlei muziekkapellen mee.

Canadese militairen bij een ceremonie in 2019 op de Grote Markt in Bergen op Zoom (foto: Willem-Jan Joachems).

Het was op 27 oktober 1944 majoor Danny McCleod (1921-2014) van het South Alberta Regiment die vanuit de Oude Huijbergsebaan in zijn tank de Grote Markt opreed. De Canadese veteraan was altijd een graag geziene gast in de stad. Hij overleed in 2014. Canadese Leger

De gemeenten op de Brabantse Wal (Bergen op Zoom, Woensdrecht en Steenbergen) vieren met het defilé op deze zaterdagmiddag het einde van jarenlange Duitse bezetting. Dat kon er komen dankzij het Eerste Canadese Leger. Dat leger bestond uit een multinationale troepenmacht van Canadezen, Britten, Polen en Amerikanen.

Geallieerde voertuigen op de Markt in Bergen op Zoom oktober

ovember 1944 (foto: archief).

Canadese soldaten en de geallieerde luchtmacht vochten meer dan drie weken lang tegen de ingegraven Duitse troepen bij het strategisch gelegen Woensdrecht. Langs het dorp lopen de toegangsweg en spoorlijn langs de Westerschelde. Met die route kan je de Antwerpse haven blokkeren. Daarom wilde de geallieerden daar de vijand weg want de Antwerpse haven was hard nodig voor de bevoorrading. Geallieerde offensieven

Vanaf 20 oktober begonnen twee grote geallieerde offensieven in Brabant, gericht op de opening van Antwerpen. De Duitsers bij Woensdrecht dreigden omsingeld te worden en trokken zich terug tot net boven Bergen op Zoom. Maar de strijd ging door in onder meer Welberg. Op dat moment vochten de geallieerden de Slag om de Schelde uit in Zeeland. Het werd de Duitsers te heet onder de voeten en begin november vertrokken ze uit het grootste deel van Brabant. Woensdrecht is een van de zwaarst getroffen plaatsen in onze provincie. Nergens in Nederland is zo lang en zo intens gevochten, met als triest resultaat meer dan 800 gesneuvelde soldaten alleen al in en rond het dorp.

Shermantank ook in 2019 (75 jaar) te gast in Bergen op Zoom (foto: Willem-Jan Joachems).