Suzanne dood gevonden in cel: familie wil onderste steen boven

Normaal gesproken was Suzanne de Vries uit Helmond in januari komend jaar op vrije voeten gekomen. De Helmondse zou dan de jarenlange straf hebben uitgezeten die ze kreeg, omdat ze in 2016 haar partner met een hamer had doodgeslagen. Ruim twee jaar geleden werd ze echter dood gevonden in haar cel. Nabestaanden leggen zich hierbij niet neer: "De waarheid komt boven tafel."

Suzanne de Vries (geboren in 1989 en moeder van drie jonge kinderen) had een toxische relatie met haar vriend. Ze werd jarenlang door hem geestelijk en lichamelijk mishandeld, vertelde ze zelf. Familie en buren konden dit beamen.

Leonie van der Grinten was haar advocate. Ze vertelt wat haar cliënte onder meer werd aangedaan. "Ze moest naakt buiten gaan staan, terwijl het hagelde en ze werd gebruikt als levend dartbord." Dit moest ooit verkeerd aflopen, vreesden intimi.

In de nacht van 3 op 4 mei 2016 liep een zoveelste ruzie compleet uit de hand. Suzanne zou weer eens het bloed onder de nagels vandaan zijn gehaald. Ze sloeg daarop haar vriend in zijn huis aan de Monseigneur Swinkelsstraat in Helmond dood. Dertien keer had ze een hamer op hem laten neerdalen, vandaar dat deze zaak als de 'hamermoord' de geschiedenis ingaat.

Suzanne heeft nooit tegengesproken dat ze haar partner heeft doodgeslagen. Maar was het zelfverdediging of moord? De rechtbank veroordeelde haar in 2018 wegens doodslag tot zeven jaar. In de uitspraak werd er wel rekening mee gehouden dat ze jaren toegetakeld was.

In augustus 2021 kwam het hof tot dezelfde uitspraak. Suzanne, die tot aan dit verdict op vrije voeten was, werd overgebracht naar Ter Peel, de vrouwengevangenis in het Limburgse Evertsoord. In maart 2022 vond personeel de Helmondse in haar cel, levenloos. Ze lag in een 'onnatuurlijke houding', zo werd officieel gemeld. Over de doodsoorzaak was toen niets bekend.

Leonie van der Grinten schrok zich wezenloos toen ze die ochtend hierover werd gebeld. Nabestaanden vermoedden al snel dat er een luchtje zat aan het overlijden. Ze wilden haar zien, maar kregen haar niet te zien. "Wij denken dat ze iets verzwijgen", liet de familie toen weten aan Omroep Brabant.

Hun vermoedens bleken terecht. Er was meer aan de hand, was de conclusie van een onafhankelijk onderzoek door de rechtbank, dat er was gekomen op initiatief van de nabestaanden en hun advocaat, Johan Oosterhagen. Zo was Suzanne helemaal niet in een plas bloed gevonden, wat wel in een officieel rapport gemeld.