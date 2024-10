Donald Duck is jarig: tekenaar Wouter zit nog vol met ideeën

Donald Duck mag deze vrijdag 72 kaarsjes uitblazen. Het lijkt 'zomaar' een verjaardag, maar daar denkt Wouter Goudswaard uit Bergen op Zoom anders over: hij is een van de mensen die de avonturen van de stripeend tekent.

Wouter Goudswaard uit Bergen op Zoom is nog lang niet zo oud, maar hij heeft wel al zijn hele leven lang iets met deze onverslijtbare stripheld. Sterker nog: hij heeft van zijn hobby zijn beroep kunnen maken. De Bergenaar is tekenaar en mag zelfs stripfiguren of -verhalen bedenken. En die worden dan door de vaste tekenclub in een definitief jasje gestoken.

LEES OOK: Wouter bedenkt de ruzies tussen Donald Duck en buurman Bolderbast

"Vroeger was ik al fan van de Donald Duck. Elke week keek ik er als kind naar uit als het blad op de mat viel", vertelt Goudzwaard. "En dan was het steeds de vraag wie van de broertjes of zusjes het als eerste mocht lezen."

Sinds enige jaren kan Goudzwaard in het blad zijn eigen bedenksels tegengekomen. Zoals Tokkie Tor. En volgens hem is het helemaal niet moeilijk om zoiets te verzinnen. "Ik ken echt niet alle personages die in de Donald Duck zijn verschenen van buiten. Dat hoeft ook niet. Je moet op je eigen ervaringen en ideeën vertrouwen of openstaan voor dingen die je in het dagelijkse leven tegenkomt. Daarop is bijvoorbeeld Tokkie Tor gebaseerd. Vorig jaar hadden we een lavendelstruik en die was binnen een dag door allerlei beestjes opgevreten."