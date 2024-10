Debuutsingle van Kees de Bever en Patty Brard gepresenteerd in feeststad

Kees de Bever gaat 'vreemd'. De man en manager van John de Bever heeft het aangelegd met Patty Brard. En dan wil Kees zijn echtgenoot ook nog eens als zanger naar de kroon steken. Samen met glamourkoningin Patty heeft hij vrijdag een single uitgebracht: 'Feesten in de stad'.

De single werd gelanceerd in café Tante Pietje en het leek daar al carnaval. Het liedje moet het niet van de tekst hebben, maar dat is wel vaker het geval met feestnummers.

Uiteraard was de première van het nummer in hun woonplaats, feeststad Den Bosch. En natuurlijk gaat het om een lolletje. Maar als het aan het gelegenheidsduo Patty&Keesie ligt, dan loopt heel Nederland binnenkort de polonaise op hun meezinger.

Sinds de RTL-serie De Bevers, waarvan seizoen 5 nu bezig is, staat Kees niet langer als manager en 'man van' op de achtergrond. Zo ontstond bij hem het plan om een lied uit te brengen met Patty Brard. En die had daar wel oren naar. Eerder had ze ook al prettige ervaringen met een andere Brabander: Roy Donders uit Tilburg.

Nu moet Kees het niet van zijn zangtalent hebben, maar dat deert hem niet. “Zie je niet hoe gelukkig ik ben? Ik vind dit heel spannend”, zegt hij. Ook manlief John geeft toe dat Kees niet gespeend is van veel zangkwaliteiten. Maar, zegt John: “Er zijn wel meer zangers die niet goed kunnen zingen.”

Mocht de meestamper aanslaan, dan zou het zomaar eens kunnen zijn dat de rollen in huize De Bever omgedraaid moeten worden. En dat dus John de rol van manager op zich zal moeten nemen. De voormalige zanger zal er, zegt hij gekscherend, niet rouwig om te zijn. “Dat is een goed idee. Dan kan ik thuis met de hond op de bank blijven liggen en dan kan Kees gaan optreden. Lijkt me ideaal”, zegt John.

In een bijbehorende videoclip is te zien dat Patty Brard op pijnlijke wijze door John de Bever wordt afgewezen. Daarop grijpt ‘Keesie’ zijn kans. Met een bont gezelschap van dansers, orkestleden, een brassband en een wel heel bijzondere panter (lees: John zelf) gaat het duo op pad met een speciale touringcar uit 1925. Om uiteindelijk heel Nederland op ‘Feesten In De Stad’ aan het dansen te krijgen.