Michael van Gerwen al snel uitgeschakeld in EK darts

Michael van Gerwen kan de Europese titel op zijn buik schrijven. De topdarter uit Vlijmen werd zaterdagavond in de achtste finales van het toernooi in Dortmund uitgeschakeld.

De drievoudig wereldkampioen verloor in de Duitse stad vrij kansloos van de Schot Gary Anderson: 4-10. Van Gerwen is viervoudig Europees kampioen, al dateert de laatste Europese titel van 2017.

De 35-jarige Van Gerwen won anderhalve week geleden nog een toernooi van het Players Championship in het Engelse Wigan. Hij herstelde zich daar van zijn volledig mislukte optreden een week eerder in het prestigieuze World Grand Prix in Leicester. Daar verloor hij in de eerste ronde van Daryl Gurney zonder zelf maar een leg te winnen.

