112-nieuws: Politieheli ingezet bij zoekactie • Man zwaargewond na val

21.00

Een man op een scooter is zwaargewond geraakt op de Bosscheweg in Drunen. Bij het ongeval zijn geen andere weggebruikers betrokken. Vermoedelijk kreeg de man een hypo, een sterke daling van de bloedsuikerspiegel, waardoor hij de macht over het stuur kwijtraakte en hard ten val kwam. Omstanders verleenden eerste hulp.

De man is met spoed naar het ziekenhuis in Tilburg gebracht. De weg tussen Drunen en Nieuwkuijk is enige tijd afgesloten geweest voor verkeer. Inmiddels is deze weer open.