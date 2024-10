112-nieuws: ramkrakers gebruikten donkerblauwe auto • omleiding naar België

11.45

Meerdere inbrekers zijn gisteravond in Schijndel door een bewoner uit zijn huis gejaagd. De bewoner overliep de inbrekers in zijn huis aan de Eekelhof waarna zij de benen namen. Bij de actie is geen geweld gebruikt. De inbrekers namen de benen toen ze de bewoner zagen. De politie doet vanochtend onderzoek in het huis en in de buurt.