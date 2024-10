NAC-supporters gaan al Europa in: 'Maar belangrijk om nederig te blijven'

"Wij gaan Europa in", klonk het zaterdagavond vanaf de tribunes in het Rat Verlegh Stadion. De supporters van NAC Breda zijn trots op hun ploeg, dat na de 4-1 winst op RKC Waalwijk de zevende plaats in de Eredivisie bezet. Trainer Carl Hoefkens vindt het mooi dat er sportieve dromen zijn. "Maar het is voor ons heel belangrijk om nederig te blijven."

De sfeer zaterdagavond was geweldig. Het was genieten voor Hoefkens, die ook de liedjes over Europees voetbal hoorde. "Supporters hebben een hart voor NAC. Ze mogen de grootste dromen hebben, van een kampioenschap tot de Champions League. Maar binnen de club denken we aan waar we vandaan komen en wat onze ambities zijn. 35 punten pakken blijft mijn droom en daarmee handhaving in de Eredivisie. Die doelstelling verandert niet. Daarnaast willen we voetbal spelen waarvoor mensen naar het stadion komen."

De zevende plaats in de Eredivisie is voor velen een grote verrassing. Het succes van de promovendus is volgens de Belgische trainer te danken aan het opstropen van de mouwen. "Wij moeten harder werken dan andere teams om tot succes te komen. Ook wil ik ons meer dominant zien aan de bal. Op het gebied van kansen creëren zetten we stappen vooruit." LEES OOK: Pijnlijke avond voor RKC Waalwijk in Bredase heksenketel. Als subtopper is er een ander verwachtingspatroon ontstaan rondom het team van Hoefkens. "Tegen RKC Waalwijk werden we in de favorietenrol geduwd, iedereen verwachtte dat wij zouden winnen. Daar kwamen bovendien alle mooie festiviteiten rondom de herdenking van de bevrijding bij. Ik was nieuwsgierig hoe de jongens daarmee om zouden gaan. Al met al ben ik daar tevreden over en we zullen dit soort wedstrijden vaker tegen gaan komen."

"De club snakt naar stabiliteit."