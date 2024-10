Polen trekken Breda binnen, tankaanval Roosendaal en Duitse terugtrekking

29 oktober 1944. Breda is nog in Duitse handen maar niet lang meer. Poolse troepen omsingelen de Baroniestad. En dan worden ze ineens in de flank aangevallen.

De Polen rukken op vanuit Bavel, Dorst en IJpelaar. Een open gebied dat in 1944 nog uit weilanden en landweggetjes bestaat. Ze krijgen controle over de wijk het Ginneken.

Koffie

Als ze aan de rand van Breda komen bij de Molengrachtstraat worden ze volgens de overlevering begroet door buurtbewoners met koffie. Ook de bevrijders Franciszek Kowalski en Alfons Jaranowski staan op straat met Frans van Lierop, 16 jaar. Maar dan slaat plots een Duitse granaat in en die maakt een einde aan hun leven.

Dan komt het bericht dat de Duitsers terug zijn gekeerd in Dorst. De aanval op Breda wordt stil gelegd. In Dorst wordt even hevig gevochten maar de strijd is snel beslist want de vijand is een stuk zwakker.

Boomstammen

De Polen trekken de stad in. Bruggen over de singels en Aa of Weerijs zijn verwoest. Daarom wordt geïmproviseerd met boomstammen en er komen noodbruggen.

Onderweg raken ze slaags met losse groepen Duitsers en sluipschutters. Poolse artillerie komt nog in actie langs de singels. Duitsers bestoken het Van Coothplein. Een sterke verzetshaard zit bij het Sint Ignatiusziekenhuis maar verdwijnt.