Liefdesdrama leidt tot enorme botsing waarbij man (75) omkomt

Een verbroken relatie lijkt de oorzaak te zijn van een dodelijke aanrijding op 2 augustus op de Schutsboomsestraat in Milheeze. Op die dag reed de toen 21-jarige Portugees Diogo M. met een extreme snelheid recht achterop een auto. De bestuurder van 75 kwam bij die enorme botsing om het leven.

Diogo M. stond maandag voor het eerst voor de rechter in een tussentijdse zitting. Hij zit sinds het ongeluk vast. Volgens zijn advocaat was er geen opzet in het spel, maar justitie denkt daar duidelijk heel anders over.

Op de avond voor het ongeluk kreeg Diogo te horen dat zijn vriendin niet meer verder wilde. Zij verweet hem iets, maar wat werd maandag niet duidelijk. De hele nacht stuurde Diogo berichten naar zijn ex dat hij niet meer wilde leven. De officier van justitie citeerde er een paar:

Watch my location.

If I end up in a wheelchair, take care of me

Bye

I will end this all

Watch me (met twee hartjes)

In de ochtend zag hij de vader van zijn ex rijden en daar is hij met hoge snelheid achteraan gegaan. Maar voor hij dichterbij kon komen, gebeurde het ongeluk. Diogo reed met 170 kilometer per uur achterop de auto van een 75-jarige man en die overleefde die enorme klap niet. Beide auto's belandden tegen bomen, raakten van de weg en vlogen in brand.

Extreem hard gereden

De officier kwam superlatieven te kort. Extreem hard is dat, zo zei hij. Op de Schutsboomsestraat mag je zestig kilometer per uur rijden. Volgens hem kon het snelste politievoertuig, een Audi, tijdens een reconstructie op de smalle weg amper de snelheid halen waarmee Diogo had gereden.

Volgens de advocaat van Diogo was er geen sprake van een zelfmoordpoging. Diogo had inderdaad dramatische berichten gestuurd naar zijn ex, maar die noemde de advocaat ‘puberaal’. En hij wilde alleen zijn schoonvader spreken over wat hem verweten werd.

Zelfmoordideeën

Diogo woonde destijds in een flexhotel in Hapert. Hij had nog goede hoop dat het goed zou komen en ook het feit dat hij zijn auto die ochtend had laten keuren en dat hij een gordel droeg, duidde volgens zijn advocaat niet op iemand die zelfmoordideeën heeft.

Diogo betuigde via zijn tolk spijt te hebben van zijn daad. Hij wil het liefst de rechtszaak afwachten bij zijn oma in Portugal, maar daar stak de rechter een stokje voor. Diogo moet in ieder geval tot de volgende tussentijdse zitting op 20 december in de cel blijven.