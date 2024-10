Pakketje met telefoons en drugs op dak gevangenis gegooid: taakstraf

Telefoons, kabels, opladers, MDMA en hasj. Ze zaten allemaal in een pakketje dat twee mannen (24) uit Heerlen in februari dit jaar op het dak van de wasserij van de Penitentiaire Inrichting (PI) in Vught gooiden. Nog voordat gevangenen de spullen eraf konden halen, werden de mannen aangehouden en werd het pakketje onderschept. Maandag stonden de Limburgers bij de politierechter in Eindhoven. Die was ze gunstig gezind en gaf de mannen een taakstraf.

Hun advocaat sprak van een ‘hele slechte aflevering van een Netflix-serie’. Net als de rechter en de officier van justitie stelde hij vast dat zijn cliënten hun leven sindsdien gebeterd hebben, maar ook dat ze ‘heel dom en amateuristisch’ hebben gehandeld. De politierechter gaf beiden een taakstraf van tachtig uur en nog eens dertig uur als ze weer de fout ingaan.



De mannen zijn ondanks een relatief jonge leeftijd al verschillende keren in aanraking geweest met politie en justitie. Van openlijke geweldpleging tot overtredingen in het verkeer en met wapens en munitie. Vorig jaar januari werden ze door het hof in Den Bosch veroordeeld voor meerdere inbraken en diverse (pogingen tot) diefstal, en opzetheling in Limburg. Ze kregen onder meer een voorwaardelijke gevangenisstraf van twintig en 22 maanden. Verleiding niet weerstaan

Toch kon K. een jaar later de verleiding niet weerstaan om op verzoek van een voormalig maatje uit de gevangenis een pakketje samen te stellen met telefoons, toebehoren en drugs. Hij wilde niet zeggen hoeveel hij hieraan heeft verdiend. Samen met W., zijn stadsgenoot die de verdovende middelen leverde, reed hij op 18 februari vanuit het diepe zuiden naar Nederlands zwaarst beveiligde gevangenis om er de bestelling te droppen. Het pakketje zou de volgende dag op de een of andere manier van het dak van de wasserij moeten worden gehaald door een gedetineerde. Dat ging niet door, omdat het tweetal bij het complex werd gesnapt en het pakketje werd gevonden. De koeriers zaten een dag vast. De officier van justitie waarschuwde maandag voor de eventuele gevolgen van hun daad: op deze manier houd je de criminaliteit in stand en zorg je ervoor dat drugsgebruikers die in een cel zitten niet van hun verslaving afkomen. Opluchting bij zwangere vriendin

De mannen beweerden dat ze niet over de gevolgen van hun 'akkefietje' hadden nagedacht, toonden spijt en beloofden dat ze dit nooit meer zullen doen. Eén van de twee mannen gebruikt geen drugs meer en beiden hebben inmiddels een baan.



Het kwartje lijkt te zijn gevallen bij het duo, dat tijdens de zitting niet alleen door hun raadsman maar ook door hun vriendinnen werd bijgestaan. De vriendin van K. is zwanger, verloor eerder een tweeling bij hun geboorte en ze verwacht in januari hun eerste kindje. De vrouw reageerde opgelucht toen in navolging van de officier van justitie ook de rechter duidelijk maakte dat het geen zin had de mannen weer op te sluiten. Geen schadevergoeding

De Limburgers hoeven zelfs geen schadevergoeding te betalen. De PI had 16.000 euro geëist. Er zouden kosten zijn gemaakt voor beveiliging, onderzoek, het ontruimen van wat afdelingen en het stilleggen van werkzaamheden door gedetineerden. De officier van justitie en de politierechter meenden dat de claim zo onvolledig of onduidelijk was dat die moest worden afgewezen. De PI kan hoogstens nog via de burgerrechter een nieuwe poging wagen om de twee Limburgers op te laten draaien voor de kosten. Ook op dit gebied zijn ze dus door het oog van de naald gekropen. De mannen moeten zich wel geregeld melden bij de reclassering en zich verplicht laten begeleiden.