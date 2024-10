Geen doorstart voor Dinner Train, klanten kunnen fluiten naar hun geld

Duizenden mensen met een kaartje voor een rit met de Dinner Train kunnen definitief niet meer genieten van een luxe diner in de trein. Er komt volgens curator Fred Froger namelijk geen doorstart van het bedrijf Dinner Train uit Oisterwijk dat eerder failliet werd verklaard. De curator meldt dinsdag dat een doorstart van het bedrijf niet zal lukken. Waarschijnlijk zien klanten volgens hem ook hun geld niet meer terug.

Froger zegt dat er weinig is om over te nemen. "Bij een doorstart ga je er in de regel vanuit dat je de bedrijfssituatie doorzet, maar Dinner Train is vooral een concept. Er is niet zoveel, vooral een klantenbestand van mensen met tickets die niets geleverd hebben gekregen, maar geen bedrijfsmodel."

In augustus failliet verklaard

Voorheen bezat Dinner Train ook bijvoorbeeld de treinstellen waarin de rijdende diners werden gehouden. Die zijn een paar jaar geleden echter verkocht en Dinner Train huurde de treinstellen sindsdien van dit bedrijf, legt de curator uit.

De onderneming, die luxe diners aanbood in een rijdende trein, werd in augustus failliet verklaard.

Onderzoek Omroep Brabant

Het treinrestaurant vertrok iedere week vanuit een andere stad in Nederland, waaronder vier Brabantse steden. Uit onderzoek van Omroep Brabant bleek eerder al dat er problemen waren bij het bedrijf. De twee uur durende rit kostte ongeveer honderd euro per persoon, dat vooraf betaald moest worden.

Door problemen in de bedrijfsvoering annuleerde Dinner Train de afgelopen maanden al meerdere ritten. Zeker tientallen Brabantse gedupeerden wachten sindsdien op hun geld. Ook wachten meerdere Brabantse medewerkers van het bedrijf al weken of maanden op de betaling van hun salaris. De bedragen verschillen van 400 tot 3500 euro.

Vorige maand werd duidelijk dat ruim 3400 mensen nog een dinerticket hadden en dat die bij elkaar bijna 870.000 waard zijn. Daarmee bestaat het grootste deel van de schulden uit ongebruikte tickets.

In het eerste faillissementsverslag van de curator stond ook dat het bedrijf in totaal zeker 1,2 miljoen euro schuld heeft. Ook leveranciers en de Belastingdienst willen geld zien. "Er zit een forse schuld in de vennootschappen. Die worden waarschijnlijk niet voldaan", zegt Froger nu.

Door het faillissement verloren zeven werknemers hun baan, maar Dinner Train werkte ook met veel ingehuurde zelfstandigen. Eerder meldde vakbond FNV dat het bedrijf met ongeveer vijftig inhuurkrachten werkte.