112-nieuws: deel Zundert vannacht zonder stroom • auto rijdt flat binnen

14.16

Het verkeer op de snelweg A27 moet tussen Breda en Gorinchem rekening houden met een file van 9 kilometer en 49 minuten extra reistijd. De vertraging doet zich (in noordelijke richting) voor tussen Geertruidenberg en de Merwedebrug bij Gorinchem. Oorzaak is een ongeluk, zo meldt de ANWB. Het verkeer staat zo goed als stil en de rechterrijstrook is dicht. Rond kwart over twee kwam het verkeer langzaam op gang en was de vertraging 'nog maar' een minuut of 20.