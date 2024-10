Polen en Amerikanen steken de Mark over en komen onder moordend vuur

31 oktober 1944. De gevechten rond De Mark beginnen. Op diverse plekken steken geallieerden de rivier over, maar ze komen zwaar onder vuur te liggen. De Duitsers doen er alles aan om de bevrijders weg te houden.

In de herfst van 1944 werd het grootste deel van Brabant bevrijd. Er vielen veel slachtoffers en er ontstond grote schade. Op Omroep Brabant lees je dagelijks wat er precies tachtig jaar geleden gebeurde.

Bij Standdaarbuiten lanceren de Amerikaanse Timberwolves in alle vroegte een aanval. In de mist. De brug is opgeblazen, dus ze moeten overvaren met aanvalsboten. Bij de Oudelandse Gorzen, twee kilometer ten oosten van Standdaarbuiten gaan ze het water over, zo’n 400 man. Machinegeweervuur

Meteen komen ze onder een moordend vuur te liggen. Diverse Amerikanen sneuvelen. Boten worden stukgeschoten. De rest bereikt de andere oever en graaft zich in. In de polder komen de Amerikanen onder vuur van ‘Stugs’. De gemechaniseerde kanonnen beschieten de schuttersputjes. De Amerikanen vragen via de radio vuursteun. Amerikaanse artillerie schiet onder meer het Duits hoofdkwartier bij buurtschap De Kreek in puin. Divisie-commandant generaal Steinmüller is daar ook en loopt een hersenschudding op.

Timberwolves in de polder bij Standdaarbuiten (foto: archief NARA)

Duitse soldaten in de polder nemen tientallen Amerikanen krijgsgevangen. De Timberwolves bijten van zich af met onder meer bazooka’s. In de loop van de avond komt een Amerikaans bevel tot terugtrekken, maar dat is makkelijker gezegd dan gedaan zonder boten. Polen bij Nieuwe Veer

Boven Breda is ook een oversteek in aantocht. Poolse troepen zijn al te voet bij Nieuwe Veer de Mark over, in afwachting van een noodbrug. Nu komen meer soldaten in roeiboten. Intussen bestoken geallieerde tanks en artillerie de Duitsers aan de overkant en dat wordt dan weer beantwoord met granaten. De bevrijders vormen een grote bedreiging voor de Duitsers rond de Moerdijkbruggen. Die bruggen zijn de belangrijkste ontsnappingsroute voor de Duitse troepen. Er gaan duizenden soldaten over terug naar het bezette Nederland. Naar schatting zitten er nog zo’n 15.000 soldaten in West-Brabant met als opdracht de geallieerden bezig te houden, ze binden. Pontons

Poolse en Britse kanonnen vuren onophoudelijk. Duizenden granaten ploffen neer tussen de Mark, Langeweg en Zevenbergschen Hoek. De Polen worden teruggedrongen. Maar ze geven niet op en plannen een nieuwe aanval, nu met boten, pontons en vlotten. Er moeten ook tanks oversteken.

Blik vanuit de Poolse stellingen bij Nieuwe Veer, oktober/november 1944 (foto: archief)

Canadezen

In het westen boven Bergen op Zoom hebben de Canadezen even noodzakelijke rust gehad en gaan ze weer in de aanval. Maar ze stuiten onder Welberg op een betonnen muur en mijnenvelden. Duitse kanonnen schieten de ene na de andere geallieerde tank stuk. Er is geen doorkomen aan. Kampfgruppe Chill blijft zich verweren. Raamsdonk

Operatie Pheasant gaat de laatste fase in. Hevige gevechten breken uit in Raamsdonk. Mobiele Duitse kanonnen verschuilen zich achter de middeleeuwse Lambertuskerk en beschieten Shermantanks. Diverse 'Stugs', een Hetzer-tankjager en Duitse halftracks achter de dijk worden stukgeschoten. De geallieerden verliezen zeker drie Shermantanks. En manschappen aan beide kanten.

Uitgeschakelde voertuigen na de strijd bij Raamsdonk (foto: archief)

