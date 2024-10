Eten of appen achter het stuur mag, maar toch kan je een boete krijgen

Even snel handsfree een appje sturen, nog vlug wat eten of misschien je make-up bijwerken. Om wat tijd te besparen in de ochtend wanneer je haast hebt, doen veel mensen dat. Maar wat mag er nou wel en wat mag er niet achter het stuur? Dinsdag werden nog veel boetes uitgedeeld bij een politiecontrole vanuit een bus waarbij op dit gedrag in de auto werd gecontroleerd.

Dat je telefoon in je hand houden achter het stuur verboden is, weten de meesten wel. Handsfree appen of bellen is dan weer niet verboden. "Dat handfree appen niet per wet verboden is, wil niet zeggen dat je er geen boete voor kan krijgen", vertelt Liz Zoetekouw van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

Een Big Mac eten achter het stuur, je tanden poetsen of even je make-up bijwerken is volgens de wet niet verboden. Net als hard meezingen met je favoriete nummers, het lezen van de krant of het roken van een sigaret. Maar ook voor deze dingen kan je wel 'gewoon' een boete krijgen.

"In artikel 5 van de wegenverkeerswet staat dat het verboden is gedrag te vertonen waarmee je gevaar op de weg veroorzaakt of het verkeer hindert. Een agent kan dus gewoon een boete uitschrijven als jij iets doet waarvan een agent denkt dat jij gevaar veroorzaakt", zegt Zoetekouw.

Boete voor mango eten

Een goed voorbeeld is een man die een boete ontving voor het in partjes snijden van een mango achter het stuur. In 2021 kwam politie Oost-Brabant deze ongebruikere situatie tegen tijdens een verkeersactie, schreef het Eindhovens Dagblad.

Het belangrijkste is dat je de veiligheid van jezelf en anderen op de weg niet in gevaar brengt. Dus wacht de volgende keer tot je uit de auto bent met het eten van een mango of het sturen van een appje.

