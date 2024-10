Nep-oom inzetten om vuurwerk te kopen kan tieners duur komen te staan

Als minderjarige snel even iemand van de straat trekken om vuurwerk te kopen? Dat kun je in Baarle-Hertog beter uit je hoofd laten. De politie gaat er vanaf nu namelijk extra op letten. En word je gepakt, dan komt je dat heel duur te staan. Zo waarschuwt commissaris Eric Verboven van Politie Regio Turnhout in België woensdag.

In enclavedorp Baarle-Nassau en Baarle-Hertog is een nieuwe trend onder tieners ontstaan om willekeurige volwassenen met geld te verleiden om vuurwerk te shoppen. Zo ontdekten verslaggevers van Omroep Brabant die zelf op straat in het grensdorp ook meerdere malen werden aangesproken. Ook vuurwerkverkopers erkenden hier in hun winkel dagelijks mee te maken te hebben.

De nieuwe tactiek van minderjarigen om toch aan vuurpijlen, nitraten en potten te komen, is niet zomaar ontstaan. Vorige maand verscherpte de Belgische overheid de leeftijdsgrens om vuurwerk te mogen kopen. Die ging van 16 naar 18 jaar. Maar net zoals de verkoopregels rond alcohol en tabak in Nederland, weten gewiekste jongeren – uit ons hele land - het verbod nu ook weer te omzeilen.

Boete loopt in de honderden euro's

De politie in Baarle-Hertog was nog niet bekend met het nieuwe fenomeen. “We hadden hier nog niet eerder van gehoord, maar dit is uiteraard niet toegestaan”, aldus de politiecommissaris. Hij reageert daarmee op het artikel van Omroep Brabant waarin jongeren samen met een 'verzonnen oom' vuurwerk proberen te kopen.

Volgens Verboven is het niet verboden wanneer willekeurige volwassenen met jongeren een vuurwerkshop in Baarle-Hertog binnenstappen. En zolang een vuurwerkverkoper de knallers verkoopt aan 18-plussers is er ook nog niks aan de hand. Maar, zo legt de politiecommissaris verder uit: “Zodra een minderjarige de tas met vuurwerk in handen heeft, is hij of zij wel strafbaar.”

Wordt een tiener betrapt ,dan neemt de politie al het vuurwerk in beslag. “Bovendien krijgt de overtreder een boete die in België kan oplopen tot wel honderden euro’s. In dit bedrag zitten namelijk ook de kosten voor het afvoeren en vernietigen van het vuurwerk”, aldus Verboven. Overigens is het vervoer van vuurwerk in het Nederlandse Baarle alleen de laatste paar dagen van december toegestaan. Borden langs de toegangswegen van het dorp wijzen mensen daarop.

Grensoverschrijdende vuurwerkcontroles

Willekeurige voorbijgangers die de tieners helpen met hun frauduleuze spelletje gaan dus vrijuit, maar het dringende advies is om je niet voor het karretje van de onbekende jongeren te laten spannen. Vuurwerkverkopers nemen in elk geval geen enkel risico en controleren sowieso de leeftijd van de jongeren en letten goed op met wie ze de winkel binnenkomen.

Commissaris Verboven kondigt aan dat er tot aan de jaarwisseling regelmatig vuurwerkcontroles komen. “Het gaat om gezamenlijke controles met de Nederlandse politie." De acties richten zich, zoals ieder jaar, op de mogelijke overlast van vuurwerktoeristen en op de vuurwerkkopers.. Dit jaar zal er ook extra worden gelet op de nieuwe werkwijze van de tieners.

DIT VIND JE OOK INTERESSANT:

Zo komen gewiekste minderjarigen toch aan vuurwerk