Dronken automobilist rijdt 70 kilometer te hard langs wegwerkzaamheden

Een automobilist heeft in de nacht van dinsdag op woensdag in Bergen op Zoom 124 kilometer per uur gereden waar toen een maximumsnelheid van 50 kilometer per uur gold. Normaal mag er op de Randweg-West 70 kilometer per uur worden gereden, maar vanwege wegwerkzaamheden was de maximumsnelheid teruggeschroefd. De bestuurder was ook nog onder invloed van alcohol. Hij moet zijn rijbewijs én zijn auto inleveren.

De politie in Bergen op Zoom spreekt van een trend: "De laatste tijd zien we binnen ons werkgebied een stijging van verkeersovertredingen waarbij het rijbewijs ingevorderd moet worden. Dit kan te maken hebben met een te hoge snelheid, onveilig rijgedrag of rijden onder invloed." Tijdens de nachtdienst van de Bergse jeugdagenten betrapten ze een bestuurder die dit dus allemaal deed. Hij scheurde dronken langs een weggedeelte waar werd gewerkt. En omdat met het voertuig ruim het dubbele van de maximum snelheid werd gereden, raakt de automobilist ook de wagen kwijt waarin werd gereden.