Werken op vluchtstrook gaat zo niet langer: veiligheidsmaatregelen geëist

Het moet echt anders met werkzaamheden op de vluchtstrook. Veiliger, zo stellen Bouwend Nederland en vijf andere brancheorganisaties. Na anderhalf jaar praten hierover met Rijkswaterstaat hebben ze gezamenlijk besloten niet meer onbeschermd op de vluchtstrook aan de slag te gaan. Of Rijkswaterstaat moet extra veiligheidsmaatregelen nemen.

Volgens de brancheorganisaties kun je als het gaat om extra maatregelen denken aan het afsluiten van één rijbaan, snelheidsbeperkingen op andere rijstroken en een grote lichtgevende pijl voor de werkzaamheden.

In november hebben de organisaties bij de wegbeheerder aangegeven dat ze vinden dat er extra veiligheidsmaatregelen genomen moeten worden. Nu komen ze met het statement dat er echt aan de veiligheid van de wegwerkers gedacht moet worden en niet alleen aan de doorstroming van het verkeer.

Voor de afsluiting van een snelweg worden gemiddeld vierhonderd tijdelijke verkeersborden geplaatst. "Dat zijn uiteindelijk honderden acties op de vluchtstrook die heel gevaarlijk zijn. Dat moet stoppen, dat kan niet meer", stellen de gezamenlijke organisaties.

Eerder al aan bel getrokken

In september luidde Bouwend Nederland al de noodklok bij Omroep Brabant. Een vrachtwagen botste op de A58 bij Moergestel bovenop een auto van wegwerkers. Ze waren net een omleidingsbord aan het weghalen. Een van hen raakte gewond.

Wegwerkers stoppen nu wanneer er niks verandert, met het op deze manier, onbeschermd, plaatsen van borden langs de snelweg. Omdat het te gevaarlijk is, zegt onder meer Bouwend Nederland.

Rijbaan afsluiten

"Onze mensen plaatsen borden op de snelweg als er een omleiding is of bij wegwerkzaamheden en evenementen", vertelde verkeersspecialist Ronald van der Sanden een half jaar geleden namens Bouwend Nederland. "Zij doen dit zonder bescherming terwijl het verkeer op volle snelheid voorbij raast. En hoewel ze ruim een meter van de weg blijven, zorgt het voorbijrijdende verkeer regelmatig voor gevaarlijke situaties."

Rijkswaterstaat begrijpt de zorgen van de wegwerkers. Omdat het verkeer is toegenomen en het gedrag van weggebruikers is veranderd kijkt Rijkswaterstaat of de huidige richtlijnen nog voldoende zijn. Met name het aanrijdgevaar is volgens Rijkswaterstaat een groot risico.

In oktober zijn er al gesprekken geweest met de verantwoordelijke partijen zegt woordvoerder Stefanie Overdijk van Rijkswaterstaat. "Vanaf 1 april willen we werkzaamheden als het maaien van bermen, vegen van vluchtstroken of tijdelijke verkeersmaatregelen meer gelijktijdig gaan uitvoeren met een volledige wegafsluiting."

Maar dat levert weer andere problemen op: "We weten dat een complete wegafsluiting weer gevolgen heeft voor de drukte en veiligheid op het provinciale en gemeentelijke wegennet. We kijken ook kritisch naar of alle werkzaamheden wel echt op dat moment noodzakelijk zijn of dat we naar een gunstiger moment kunnen uitwijken."

Bekijk hier beelden van wegwerker Gerd Hoogaars. Hij maakte talloze gevaarlijke situaties mee die hij gelukkig nog na kan vertellen: