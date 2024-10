Duizenden euro's schade bij slagerij door stroomstoring

Slagerij Billet verwacht duizenden euro's schade door de stroomstoring in Zundert. Het familiebedrijf heeft ook donderdagochtend nog altijd geen stroom door de grote storing bij Enexis. De temperatuur in de koelingen loopt op, alles in de diepvries ontdooit. "Ik heb er geen woorden voor. Ik ben vooral bezig met wat ik het eerste moet doen", vertelt slager Sabrina Zagers gelaten.

Eigenaresse Sabrina Zagers laat zien wat de schade is in de winkel. Rode kool met appeltjes, bloemkool met witte saus en hacheevlees, het ligt allemaal in de normaal gesproken gekoelde vitrine. "De temperatuur is tien graden. Dat is niet meer verkoopbaar. Wat dit al aan tijd en arbeid gekost heeft om te maken. We kunnen vandaag opnieuw beginnen." Ook voor de huisgemaakte soepen in de diepvries vreest ze het ergste. De condens staat op de deur. "Ze zijn nog wel bevroren, maar het mag niet al te lang meer duren, anders gaat dit ook de kliko in."

"Producten moeten minimaal onder zeven graden zijn. Daar zit het ver overheen."

In een grote koeling achter de verkoopbalie liggen vleeswaren zoals handgemaakte gebraden gehakt, rosbief en fricandeau. "Het is nu zo'n zestien graden, dat is niet meer verkoopbaar. De producten moeten minimaal onder de zeven graden zijn. Daar zit het ver overheen." In de koelcel in het magazijn is de temperatuur inmiddels zeven graden. De deuren houden ze dicht om de schade zoveel mogelijk te beperken. Als de storing tot twaalf uur duurt, verwacht slager Stephan Zagers dat er ook hier weinig van de inhoud overblijft. De schade is nog moeilijk in te schatten maar hij verwacht dat het een kostenpost wordt van minstens duizenden euro's.

Foto: Eva de Schipper

De stroomstoring begon woensdagavond om half zeven. Particulieren hebben inmiddels wel stroom en werden vannacht voorzien van noodaggregaten om de boel op te vangen. LEES OOK: Stroomstoring zeker tot middaguur, bedrijven nog altijd zonder stroom Bij bedrijven gebeurde dat niet omdat de aansluitingen te groot waren voor een noodaggregaat, zo meldde Enexis. In eerste instantie zou de stroom om negen uur donderdagochtend weer opgestart zijn maar het duurt toch langer. De netbeheerder hoopt dat de stroom weer terug is rond het middaguur. "Dat is enorm balen, weer een halve dag erbij. Ze zullen vast heel hard werken om het op te lossen", zegt de slager gelaten. Bij Sabrina tolt het in haar hoofd, de situatie is voor het stel moeilijk te overzien. "Ik heb er geen woorden voor. Ik ben vooral bezig met wat ik het eerste moet doen, dat is voor nu klanten bellen."

"Als we noodaggregaten in konden zetten voor bedrijven, hadden we dat gedaan."