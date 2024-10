Duizenden euro's schade bij slagerij door stroomstoring die 19 uur duurde

Slagerij Billet in Zundert heeft forse schade opgelopen door de lange stroomstoring. Maar omdat de stroom rond twee uur donderdagmiddag terugkwam, valt het nog mee. "Heel fijn", zegt eigenaresse Sabrina Zagers. "We stonden echt op het punt om onze koelcellen leeg te gaan halen. Dat is ons bespaard gebleven."

Sinds de grote Enexis-stroomstoring begon de temperatuur van de vleeswaren bij Slagerij Billet op te lopen. Het condens stond al op de deuren. "Ik heb er geen woorden voor", zei de baas van het familiebedrijf vanochtend.

Het was al duidelijk dat ze de rode kool, hachee en fricandeau in de prullenbak kon gooien. Ook de vleeswaren voor op het brood hebben het niet gered. Zagers vreesde dat ze voor duizenden euro's aan eten moest gaan weggooien. Gelukkig sprongen rond twee uur de lichten weer aan. De drie koelcellen en twee diepvriezen in het magazijn zijn daarmee gespaard gebleven.

Hoeveel de schade wordt, kan ze nog niet zeggen. "Dat zou ik eerst met de kassa moeten uitrekenen. Maar ik ben natuurlijk wel een hele dag aan omzet kwijt. Mijn klanten stonden vandaag voor een dichte deur."

De stroomstoring, die woensdagavond om half zeven begon, bleek een lastige voor Enexis. Bedrijven konden niet meteen op een noodaggregaat worden aangesloten omdat de aansluitingen te groot waren. In eerste instantie zou de stroom om negen uur 's ochtends opgestart zijn, maar het duurde toch langer.

"Dat is enorm balen, weer een halve dag erbij", zei de slager vanochtend vroeg. "Ik ben vooral bezig met wat ik het eerste moet doen, dat is voor nu klanten bellen." Enexis legde uit dat het probleem complex was. "Zulke complexe storingen zoals deze hebben we niet vaak gelukkig. Meestal graven we een sleuf en kunnen we relatief makkelijk ons werk doen. Nu lag het punt van de storing precies onder een provinciale weg. Die moest eerst worden opengebroken."

Inmiddels zijn medewerkers van Enexis bij Zagers langsgeweest. "Twee keer zelfs. Dat vond ik wel netjes. Ze hebben hun excuses aangeboden en uitgelegd hoe het zit met een schadevergoeding."

Enexis verwacht dat iedereen aan het einde van donderdagmiddag weer stroom heeft. "De aggregaten blijven staan totdat de storing volledig is opgelost", aldus de energiemaatschappij.