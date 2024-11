Bevrijders gaan de Mark over en breken door, bommen eisen veel levens

3 november 1944. Overal breken de geallieerden door de linies. De Duitsers worden teruggedrongen. Duitse kanonneerboten beschieten de bevrijders. Luchtaanvallen richten enorme verwoestingen aan met veel burgerdoden.

De Polen beginnen vanaf zes uur in de ochtend aan hun oversteek van het Markkanaal. In het donker roeien de 'Podhalanski Rifles' het kanaal over op twee punten, bij Vrachelen en Ter Aalst.

Daarna hervatten ze de opmars. In de loop van de dag leggen ze een noodbrug over het kanaal waarover ook tanks kunnen. De Polen bereiken Den Hout.

Daarna gaat het snel. Als eerste komt er een noodbrug over de Mark te liggen die tot 9000 kilo aan kan. De lichte voertuigen kunnen oversteken. Verderop in de weg komt een zwaardere Baileybrug met 40 ton capaciteit, voor tanks en trucks.

Standdaarbuiten De Amerikanen bij Standdaarbuiten hebben de overkant van de Mark ook stevig in handen. Geallieerde bruggenbouwers zijn in het donker al met hun werk begonnen.

Maar de Duitse tegenstand is groot. Sturmgeschütze fallschirmjäger: alles krijgen de bevrijders tegenover zich. Een van de Canadese eenheden bereikt om vier uur in de ochtend met moeite het doel.

Welberg De aanval bij Welberg is nog in volle gang. De avond ervoor zijn de Canadezen het dorp ingegaan. Een aanvalsgolf gaat direct op het dorp, de ander met een omtrekkende beweging.

De strijd aan de rand van Welberg golft heen en weer. Shermantanks van South Albertaregiment weten verder op te rukken. Maar Kampfgruppe Chill bijt fel van zich af met mortiervuur. En Stugs.

Marine

De vijand krijgt steun uit onverwachte hoek: van de Duitse marine. De Kriegsmarine heeft negen kanonneerboten liggen op de wateren buiten Steenbergen, waaronder het Volkerak. Met hun kanonnen bestoken ze de geallieerden.

Langs de hele frontlijn is er vandaag opvallend veel luchtsteun. Geallieerde jachtbommenwerpers vliegen af en aan.

Ouderen gebombardeerd

De geallieerden bombarderen in vier aanvalsgolven Duitse doelwitten in Klundert. Maar de inwoners zijn er nog. Zo ook vijftien bejaarden die eerder uit Middelburg waren geëvacueerd. Ze kregen onderdak in een villa aan de Zevenbergseweg in Klundert.

Een dag eerder zette de Duitse commandant hen op straat, omdat hij de villa zelf nodig had. Twaalf ouderen belanden in een huis in de Wagenstraat. Daar valt een geallieerde vliegtuigbom op en alle ouderen komen om het leven.

Het totale dodental van de beschietingen en bombardementen met ook raketten op Klundert, zou uiteindelijk op zeker 78 komen. Hele gezinnen stierven.