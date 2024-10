Efteling is dicht, maar bezoekers nog steeds in de rij voor Danse Macabre

De poorten van de Efteling zijn gesloten, maar Danse Macabre draait gewoon door. De wachttijd in de rij voor de nieuwe attractie was rond sluitingstijd van het park nog altijd anderhalf uur. Daarom is besloten dat de mensen die nu nog in de rij staan nog wel een ritje mogen maken.

Donderdag was de eerste dag dat bezoekers van de Efteling de nieuwe attractie konden bewonderen. Vanwege de grote aandacht ging het park donderdagochtend extra vroeg open. En dat bleek niet voor niks. De attractie bleek meteen al zo populair dat er kort na de opening al een rij stond met een wachttijd van vier uur.

Inmiddels is het park gesloten, maar Danse Macabre nog niet. Vlak voor sluitingstijd om acht uur was de wachtrij nog zo lang, dat besloten is om de attractie overuren te laten maken. Aangezien de wachttijd nog zo'n anderhalf uur bedraagt, verwacht een woordvoerder dat de attractie tot ongeveer half tien zal blijven draaien.

De woordvoerder durft niet te zeggen hoeveel mensen donderdag een ritje in de Danse Macabre hebben gemaakt. "We zijn heel tevreden", zegt hij over de openingsdag van de attractie. "Wachten is niet leuk, maar we merkten dat gasten heel relaxed en blij in de wachtrij stonden. Het was wat ons betreft een topdag."