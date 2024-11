Ernstig zieke Esther overleden, 'Ze ging met een lach op haar gezicht'

De ernstig zieke Esther Kock-Artz uit Cuijk is donderdagavond op 54-jarige leeftijd overleden. Dat laat haar dochter Renske op Facebook weten. Dankzij een actie van haar dochter op TikTok ontving Esther de afgelopen weken duizenden kleurrijke kaartjes. 'Mama is gegaan met een lach op haar gezicht', schrijft Renske.

Sinds 2016 leed Esther aan veel complicaties, veroorzaakt door van een pneumokokkenbacterie. Ze verloor haar vingers en benen, en ook haar nieren, longen, hart en huid werden aangetast. De afgelopen acht jaar werd ze 35 keer geopereerd. De laatste tijd ging ze snel achteruit en kreeg ze te horen dat ze niet lang meer te leven had.

TikTok-actie

Dochter Renske begon via TikTok een actie om kaartjes in te zamelen voor haar moeder. Die actie kreeg veel meer aandacht dan verwacht: lading na lading kleurrijke kaartjes stroomden bij de familie door de brievenbus. Dat toverde weer een lach op het gezicht van Esther. "Ze ligt nu in een kleurrijke kamer waar ze iedere ochtend vrolijk wakker wordt", vertelde Renske tegen Omroep Brabant.

Vrijdagochtend deelde dochter Renske dat haar moeder in de avond van 31 oktober vredig is overleden. 'Mama is gegaan met een glimlach op het gezicht. En dat zegt genoeg voor ons. We hebben haar nog heel fijn geknuffeld, nog tegen haar gekletst en met elkaar de emoties gedeeld', schrijft ze.

'Liefs, mij'

Met het overlijden van haar moeder komt er een einde aan vier bewegelijke weken, schrijft Renske. 'Maar we willen iedereen bedanken voor de steun, de kaartjes en de bezoekjes aan mama!' Esther zelf heeft nog een berichtje achtergelaten voor alle mensen die de familie heeft gesteund: 'Ik hou met heel mijn hart van jullie, liefs mij.'