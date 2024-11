Drugs en vuurwapens gevonden, veiligheidsrisicogebied rond Caza verlengd

Het veiligheidsrisicogebied rond coffeeshop Caza in Tilburg wordt met een half jaar verlengd. De politie heeft het afgelopen half jaar bijna wekelijks bij controles wapens en drugs gevonden, meldt burgemeester Theo Weterings. Reden om de bevoegdheid om preventief te fouilleren met een half jaar te verlengen, schijft hij in een brief aan de gemeenteraad. Caza is al acht keer doelwit geweest van aanslagen. Sinds 12 april geldt er een veiligheidsrisicogebied rond de coffeeshop.

In de brief somt Weterings op wat er is aangetroffen in de omgeving van de beruchte coffeeshop. De politie vond tijdens preventief fouilleren meerdere keren messen, vuurwapens, boksbeugels en harddrugs zoals cocaïne.

Veiligheidsplan

Verder schrijft Weterings dat Caza weer open wil. Daarvoor moet de coffeeshophouder eerst een goed veiligheidsplan indienen, wat Caza vooralsnog niet is gelukt. Een woordvoerder legt uit dat Caza het maar niet voor elkaar krijgt om te zorgen voor 24/7 bewaking, wat een harde eis is van de burgemeester.

Caza is al meerdere keren beschoten en er zijn meermaals (brand)bommen bij het pand geplaatst. De laatste keer dat er aanslag werd gepleegd bij Caza was in april. Het pand is al lange tijd dicht.

Huurcontract ontbonden

In juli bekenden twee jongens van 15 en 16 jaar dat ze de coffeeshop hadden beschoten. Eentje vuurde het pistool af, terwijl de ander de aanslag filmde. De jongen van 15 kwam uit Tilburg en de 16-jarige uit het Drentse Coevorden. Ze werden geholpen door een 19-jarige Amsterdammer.

Inmiddels is ook het huurcontract tussen de pandeigenaar en de coffeeshophouder ontbonden. Aanleiding voor ontbinding was 'de reeks explosies.' Omdat de coffeeshophouder in hoger beroep is gegaan, hoeft hij nog niet meteen weg. In afwachting daarvan mag de zaak, waar mogelijk, open blijven.

De aanslagen op het pand zijn overigens niet het enige probleem. Er is mogelijk bouwkundig van alles mis aan het pand. De pandeigenaar is nu aan zet om dat op te lossen.

