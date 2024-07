Tieners bekennen dat ze coffeeshop Caza hebben beschoten

Twee jongens van 15 en 16 jaar hebben toegegeven dat ze op de Tilburgse coffeeshop Caza hebben geschoten. Eentje vuurde het pistool af, de ander filmde. Dat vertelde de officier van justitie maandag in de rechtbank in Breda. Details zijn niet bekend, want de zaak rond de tieners was achter gesloten deuren vanwege hun leeftijd.

De schoten vielen op 30 maart, in de avond. Op een foto van die avond was een kogelgat zichtbaar in een raam. In de weken die volgden kreeg de politie een paar mensen in beeld.

Een Tilburgse jongen van 15 jaar en een jongen van 16 uit het Drentse Coevorden. Kort daarna kwam er nog een derde bij, uit Amsterdam, 19 jaar.

Ze zitten alle drie in voorarrest sinds hun arrestatie in april. Maandag was de eerste pro forma zitting voor de rechtbank in Breda. De minderjarigen werden achter gesloten deuren berecht, zoals gebruikelijk bij iedereen onder de 18. De jongen van 19 jaar verscheen wel in het openbaar.

Oma

Het gaat om Michael H. uit Amsterdam. Hij woont officieel bij zijn oma. Maar zit nu al meer dan drie maanden in de gevangenis in Middelburg, ver van huis. “Het gaat wel prima,” zei de jongen. Veel meer had hij niet te melden. De moeder en vriendin van Michael luisterden achter in de zaal mee. De 19-jarige heeft een strafblad. Hij zat net in een proeftijd.

Het OM denkt dat de 19-jarige Amsterdammer er ook mee te maken had. Vooraf had hij contact met de jongen van 16 uit Coevorden via Snapchat. De Drentse verdachte noemde de Amsterdammer: 'MH' en 'HM'.

'Pap'

“Hij heeft een dag van tevoren een vuurwapen ontvangen van de Amsterdammer. Het is geleverd door iemand in een BMW. Deze verdachte had zo’n donkere BMW. Hij is MH,” zei de officier.

De politie ontdekte ook tussen de Snapchatberichtjes dat de schutter niet betaald kreeg. Hij schreef op een gegeven moment: ‘ik wil gewoon mijn pap.’ Dat s criminelentaal voor 'geld'. Niet alle chats konden worden teruggehaald, zoals dat gaat met Snapchatberichtjes.

De advocaat van Michael H. zet grote vraagtekens bij het verhaal van het OM. Het is deels gestoeld op de bekentenis van de 16-jarige Drentse jongen. Toen de politie een foto toonde van Michael H. herkende de jongen hem. “Onterechte herkenningen kunnen de grootste bron zijn van gerechtelijke dwalingen,” zei de advocaat.

'Mager'

Hij vindt dat er geen enkel bewijs is: ze zijn niet samen gezien, er zijn geen chats tussen de jongens onderling, geen camerabeelden. “Ik heb niet gezien dat er berichten zijn waarin die MH of HM (..) daadwerkelijk aanstuurt, zo van: nu schieten. Ik zie ze niet. Het is te mager.”

In de aanklacht tegen H. staan bedreiging en vernieling, met als doelwit Caza. “Bedreiging? Met wat dan? Met de dood? Mishandeling? Als er niemand aanwezig is? Er zit ook geen tekst bij, er zijn geen enge berichten verstuurd.”

Voor de advocaat is dat te weinig voor een lang voorarrest. “Dat is hoogstens een taakstraf en geldboete. Hij noemde het voorarrest: ‘echt zwaar onmenselijk’ en vroeg om vrijlating. Uiterlijk woensdagmiddag beslist de rechtbank daarover.

Caza aan de Gasthuisring is al een paar jaar doelwit. Minstens acht aanslagen waren er. Wie er achter zit is onbekend. Voor de gemeente Tilburg was de reeks aanslagen aanleiding om een veiligheidsrisicogebied in te stellen rondom de coffeeshop. Dat geeft de politie de ruimte om iedereen in dat gebied preventief te fouilleren.

Caza is de laatste tijd vaker dicht dan open. De pandeigenaar heeft het huurcontract ontbonden en dat ligt nu in hoger beroep bij een rechter.

