Na kogels, brandbommen en handgranaat dreigt permanente sluiting Caza

Acht keer was coffeeshop Caza in Tilburg doelwit van een brandbom of beschieting. En daarna volgde een reeks sluitingen door de burgemeester. Alsof de ellende niet al groot genoeg is voor de coffeeshopeigenaar komt nu ook permanente sluiting in zicht. Want de pandeigenaar heeft het huurcontract opgezegd. Dat werd maandag duidelijk op een van de vele rechtszaken over de getroffen coffeeshop.

Het huurcontract tussen de pandeigenaar en de coffeeshophouder is ontbonden, vertelde de advocaat van Caza. Aanleiding voor ontbinding was 'de reeks explosies.' De opzegging is voorgelegd aan een rechter en die ging al akkoord. De coffeeshophouder moet zijn zaak aan de Gasthuisring dus ontruimen.

'Dramatisch'

"Het is natuurlijk dramatisch hoe dit loopt. Hij wil niets liever dan verdergaan met Caza. Hij hoopt dat het OM er in slaagt de dader op te sporen," zei de advocaat van Caza maandag voor de bestuursrechter in Breda.

Maar omdat de coffeeshophouder in hoger beroep is gegaan, hoeft hij nog niet meteen weg. In afwachting daarvan mag zijn zaak open blijven. Voor zover mogelijk dan, na alle sluitingen van de voorbije tijd. Want Caza is intussen meer dicht dan open.

Bodem

Het hoger beroep rond het huurcontract dient pas eind dit jaar, verwacht de advocaat van Caza. Ze sprak over een bodemprocedure. Dat is een gerechtelijke procedure die doorgaat tot alle juridische mogelijkheden uitgeput zijn. Of de coffeeshop eind dit jaar ophoudt te bestaan, is dan ook nog maar de vraag.

Details over de opgezegde huur ontbreken. De advocaat en de huurders wilden na afloop van de rechtszaak maandag geen aanvullende vragen beantwoorden. Duidelijk is wel dat de problemen zich blijven opstapelen, al jaren.

Beveiliging

Schieten op de gevel en de ramen, een handgranaat, cobra's, brandbommen. De reeks aanslagen op het pand ging van start in maart 2022. Zeker acht keer was het raak. Altijd in de avond en nacht. De huurder moest steeds zijn zaak sluiten. Later moest hij van de gemeente Tilburg ook beveiliging inhuren. En er kwamen camera's.

Dat kost een partij centen. "Veertigduizend euro per maand", zei de coffeeshophouder tegen de bestuursrechter. De kosten lopen voor hem inmiddels op tot 120.000 euro.

Eigenaar

Enkele weken geleden doemde een nieuw probleem op. Er is mogelijk bouwkundig van alles mis aan het pand. En zo kwam er een tweede reden om te sluiten. De pandeigenaar is nu aan zet om dat op te lossen.

Maar het is die pandeigenaar die achter de aanslagen zou zitten, blijft de coffeeshophouder volhouden. Een bewering waar tot op heden geen hard bewijs voor is gevonden. De politie zit intussen allerminst stil. In april werden drie tieners opgepakt voor de aanslagen. Maar er zijn nog vele vragen onbeantwoord.

De advocaat van Caza noemde het ‘vreselijke afpersmethodieken’. Ze is weinig optimistisch over een doorbraak: uitvoerders zijn nooit opdrachtgevers blijkt uit vergelijkbare gevallen. Ze benadrukte dat je niet moet toegeven aan 'een agressor'. Omdat je zo iemand zijn zin geeft.

De gemeente Tilburg blijft vooral bezorgd over de buurtbewoners en fietsers, voetgangers en automobilisten in de straat. "We moeten de veiligheid van anderen waarborgen, maar we begrijpen dat dat pijn doet," zei de advocaat van de gemeente.

De reeks aanslagen in Tilburg is uitzonderlijk, ook voor landelijke begrippen. Het komt bijna nooit voor dat hetzelfde pand steeds maar weer doelwit is. In Nederland zijn er maar een paar voorbeelden. zoals de zaak van de loodgieter in Vlaardingen. En dus Caza.

