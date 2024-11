Kunst jatten is een lucratieve business: dit zijn de grootste kunstroven

Wie nu nog Andy Warhol zeefdrukken met serienummer 12 op Marktplaats durft te zetten, is een grote man. Iedereen weet dan natuurlijk meteen dat het om de gestolen kunstwerken uit Oisterwijk gaat. Toch is kunstdiefstal een lucratieve business, blijkt wel uit het verleden. In de afgelopen 35 jaar werd er in Brabant voor miljoenen euro’s aan kunst gestolen. En de meeste kunstwerken zijn nog altijd spoorloos.

Grootste kunstroof in Brabantse geschiedenis

De grootste kunstroof in onze provincie was in 1990 in het Noordbrabants museum. Twee schilderijen van Vincent van Gogh met een waarde van tussen de 10 en 15 miljoen euro werden gestolen. Maar de schilderijen hangen er weer. De werken werden in 1993 terugbezorgd, na tussenkomst van de Amsterdamse crimineel Kees Houtman. Hij gebruikte ze als crimineel wisselgeld en wilde dat justitie niet in hoger beroep zou gaan tegen een veroordeling van anderhalf jaar cel wegens hasjhandel. Kees Houtman won, hoewel justitie in eerste instantie vier jaar cel eiste.

Razendsnelle kunstdieven in Eindhoven

Twee jaar geleden sloegen dieven nog toe bij een galerie in het centrum van Eindhoven. In nog geen vijf minuten tijd werden zes schilderijen van de muur getrokken en meegenomen. De waarde? Tussen de vijftig- en zestigduizend euro. Kleine domper op de feestvreugde: de dieven vergaten de certificaten van echtheid. En zonder die certificaten zijn de schilderijen geen cent waard.