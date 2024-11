Warhols samen zo’n 220.000 euro waard: ‘Worden waarschijnlijk verbrand’

De manier waarop de kunstwerken van Andy Warhol donderdagnacht uit een galerie in Oisterwijk zijn gestolen is uniek. Volgens deskundigen komt het zelden voor dat kunstdieven met zoveel geweld te werk gaan en is de kans groot dat het amateurs zijn geweest. “Domoren die niet bedacht hebben wat ze ermee kunnen en nu met een probleem zitten”, zegt museumbeveiligingsexpert Ton Cremers.

Hij werkte vijftien jaar lang als hoofd beveiliging in het Rijksmuseum en is deskundige op het gebied van kunstdiefstallen. Volgens Cremers zijn de gestolen Warhols kostbaar, maar zijn ze geen miljoenen waard. “Het zijn zeefdrukken die in een serie zijn uitgebracht en dus niet uniek.”

Vier van dat soort zeefdrukken, met koningin Beatrix erop, werden onlangs voor 217.000 euro verkocht bij een kunstveiling in Den Haag. “Of een daarvan uiteindelijk in de galerie terecht is gekomen, weet ik niet. Maar ze zullen dus zo’n 55.000 euro per stuk waard zijn”, zegt Cremers.

Waren het schilderijen geweest, dan was het een ander verhaal. “Een paar jaar geleden is er een Andy Warhol-portret geveild voor ruim 170 miljoen dollar”, weet criminoloog Naomi Oosterman, verbonden aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam.