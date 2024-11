Te smalle drempels: hier ging het nog meer mis na aanpassingen aan de weg

Waarom zou je afremmen en over een verkeersdrempel heen rijden, als je er ook tussendoor kan rijden? Automobilisten mijden massaal de nieuwe drempels op de Lavendel in Cuijk, omdat daar geen middengeleiders liggen. Die moet de aannemer nog aanleggen. Ook op andere plekken in Brabant ging het mis na het aanpassingen aan de weg. Van verkeerd geplaatste lantaarnpalen tot een veel te smalle wegversmalling: we zetten ze voor je op een rij.

De wegversmalling in Lage Mierde

Om te voorkomen dat zware landbouwvoertuigen en trucks over een nieuwe brug in Lage Miere konden rijden, versmalde de gemeente zes jaar geleden de brug. Maar die werd iets te smal. Automobilisten met een kleine auto konden er ook niet meer langs zonder de paaltjes te raken. Volgens de wethouder hadden de inwoners gewoon rijles nodig, maar uiteindelijk werd de situatie toch aangepast.

Een van de palen raakte zelfs beschadigd.

Misschien was de plaatser van de paal aan weekend toe of had-ie even andere dingen aan z'n hoofd. Degene die midden in een parkeervak in de 's Gravesandestraat in Eindhoven een lantaarnpaal plaatste, had in ieder geval de focus niet op zijn werk. De paal eindigde midden in het vak. Er was geen automobilist die daar zijn auto nog kon parkeren.

Een lantaarnpaal midden in een parkeervak.

Steiger komt uit op boom

Voor de Bossche waterweek en Den Bosch Maritiem werden aan de waterkant steigers gebouwd. Superfijn natuurlijk, maar dan moet je wel even kijken waar je die steiger plaatst. Eén van die steigers kwam uit op, jawel, een boom. De gemeente stond daarmee goed voor paal.

De steiger komt uit op een boom (foto: Omroep Brabant).

In Eindhoven leek het sommigen een goed idee om een lantaarnpaal precies voor een buitenpodium te plaatsen. Tot afschuw van de organisator van het podium, die aan de bel bel trok. Want meerdere optredens werden erdoor verpest. De paal bereikte zelfs de politiek. Er werden vragen over gesteld in de gemeenteraad en de paal werd uiteindelijk verwijderd.

Poppodium Van Doorne Kiosk, met lantaarnpaal.

Een verkeersbord in het centrum van Eindhoven was eerder dit jaar wel heel prominent geplaatst. Het bord stond niet naast de weg, maar midden op de weg. Volgens de gemeente stonden er rond het bord betonblokken. Ook waren er schuine strepen geschilderd waar bestuurders niet overheen mochten rijden. Omdat de verkeerssituatie in de straat werd aangepast, werden die weggehaald. Het verkeersbord moest ook verwijderd worden, maar dat was door een onbekende reden nog niet gebeurd.