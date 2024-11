Bombardementen op Dinteloord, Klundert en Zevenbergen met veel doden

4 november 1944. De Duitsers verliezen op hoog tempo terrein in West-Brabant. Ze evacueren over de Moerdijkbruggen en met marineschepen. Een klein deel blijft achter om terug te vechten. Geallieerde vliegtuigen nemen die troepen onder vuur.

'Extreem succesvol' Drie kerktorens worden verwoest. De Voorstraat verandert in een ruïne. Diverse Duitsers sneuvelen. Ook inwoners komen om. Het precieze aantal is nooit vast komen te staan maar tegenwoordig wordt een aantal van 50 Dinteloordse doden genoemd: mannen, vrouwen, kinderen. Een ‘extremely succesful mission’, noemen de geallieerden de luchtaanval.

De achterhoede van Kampfgruppe Chill trekt door Dinteloord. Naar schatting 1600 Duitsers zitten in het dorp en boomgaarden rondom, met paarden en voertuigen. In de kerktorens van Dinteloord zitten observatieposten die de oprukkende bevrijders volgen.

Kelder vol Zevenbergen ligt tijdens deze bevrijdingsdagen steeds onder granaatvuur. De gemeente telt zo’n 8600 inwoners. Die brengen dagenlang in schuilkelders door. Ook in de grote kelder onder de katholieke Bartholomeuskerk: minstens honderden mensen, maar volgens sommige bronnen wel 2700 inwoners.

Bombardementen zijn er ook weer op Klundert, met opnieuw slachtoffers. Spitfires met Noorse piloten vallen aan. Overal breken branden uit. Die verwoesten een groot deel van het stadje.

Britse legerbrandweer uit Antwerpen komt helpen blussen. De helft van de bijna vijfduizend inwoners is dakloos. Het eeuwenoude stadhuis blijft gespaard.

Gevechten bij Klundert

Iets ten zuiden van Klundert zijn de Amerikanen in aantocht. Vanuit Klundert vallen de Duitsers aan. Zeker 27 man van de Timberwolves sneuvelen.

Maar ze drijven de Duitsers terug. In de avond bereiken ze de rand van Klundert en Zevenbergen. Ook Langeweg wordt bevrijd.

Watertoren

Welberg valt in geallieerde handen. De strijd kostte zo’n zestig geallieerde militairen het leven. Het aantal Duitsers dat gedood is, loopt in de tientallen. Dertig inwoners overleven de strijd ook niet. Het dorp is grotendeels verwoest.

Ook het naburige Steenbergen wordt bevrijd. Ook hier schade: de Gummaruskerk en -watertoren zijn vernietigd.