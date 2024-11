Bosz geeft winstwaarschuwing: 'Dit gaat vaker gebeuren'

PSV verloor zaterdagavond voor het eerst dit seizoen. Waar het in de voorbeschouwing veel ging over gemakzucht, werd de koploper in de Johan Cruijff Arena afgetroefd op inzet door Ajax. Trainer Peter Bosz wilde het niet toewijzen aan de gemakzucht, maar hij ergerde zich wel aan zijn ploeg. Toch is hij bang dat dit niet de laatste keer was voor PSV.

Peter Bosz kwam zaterdagavond na de eerste nederlaag van het seizoen met een winstwaarschuwing. "Dit gaat nog wel vaker gebeuren. We gaan nog vaker terugvallen naar dit niveau", zei hij. En daarmee gaf de trainer gelijk aan dat het dit seizoen toch wat minder vanzelfsprekend is dat PSV landskampioen wordt, dan dat het vorig seizoen was. Toen was in december duidelijk dat PSV de titel ging pakken, maar nu lijkt de competitie meer open te liggen dan het jaar ervoor.

"Het was gewoon irritant."

En PSV is misschien ook een stukje minder goed dan vorig seizoen. Zeker zonder Joey Veerman en Jerdy Schouten. Zaterdagavond verloor de koploper verdiend van Ajax, constateerde ook Bosz. "Zo slordig, zoveel onnodig balverlies, laag tempo... Zo speel je een tegenstander niet kapot. Het was vandaag niet goed genoeg. Ajax heeft terecht gewonnen." Een pijnlijke conclusie op een pijnlijke avond. PSV was simpelweg onherkenbaar. "Ik denk dat jij nog mee had kunnen doen", grapte Bosz tegen een journalist. "Het was gewoon irritant. Ik ken mijn spelers en zij kunnen veel beter. Maar het was heel slecht."

"Dit is Ajax - PSV. Dan denkt niemand gemakzuchtig."

Toch komt de nederlaag niet als donderslag bij heldere hemel. In de voorbeschouwing op de wedstrijd tegen Ajax ging het nog over gemakzucht. Pas in de afgelopen drie weken had Bosz gezien dat de volledige scherpte terug was. Maar wie de wedstrijden van PSV bekeek, zag ook een bepaalde arrogantie die zaterdag werd afgestraft. Al wilde Bosz het niet toewijzen aan gemakzucht. "Daar ga ik niet vanuit. Iedereen weet hoe groot de voorsprong had kunnen worden. Onze gemakzuchtige periode is achter de rug. Dit is Ajax - PSV. Dan denkt niemand gemakzuchtig", zei hij.

"De goede ontwikkeling is niet ineens verdwenen."