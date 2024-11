Twee aanslagen na burenruzie: 'Bewoners helemaal over de zeik'

Twee aanslagen op één huis binnen zes weken tijd. Buurtbewoners van de Jan van Cuykstraat in Schijndel zijn geschrokken en slapen al weken lang slecht. Zaterdagnacht ging een auto in vlammen op, eind september werd een explosief door de brievenbus gegooid. "Dit is dezelfde opdrachtgever, allemaal om een ruzie over een heg en geluidoverlast", zegt een buurtbewoner.

Het is halfzes als buren wakker schrikken van een aantal klappen. "Ik zag meteen dat het goed mis was", zegt een overbuurman. "Ik heb de bewoners wakker gemaakt terwijl buren 112 aan het bellen waren." Binnen enkele minuten stond de hele auto, die op de oprit naast het huis stond, in brand. Met moeite kon de brandweer voorkomen dat het vuur oversloeg naar het huis zelf. Een raam is door de hitte gebarsten en de buitenmuur is zwartgeblakerd. De bewoners zelf zijn niet meer thuis, ze zijn volgens buurtbewoners 'helemaal over de zeik'. De buurvrouw doet zondagochtend geschrokken de deur open. "Het is weer raak", zegt ze. "Ik snap het niet, het zijn de beste buren die je kunt wensen." Een vermoeden heeft ze wel, net als alle buurtbewoners die we zondag spreken. "Er is nu al maandenlang een ruzie aan de gang met een buurman." Volgens buurtbewoners begon de ruzie met woorden over een heg die te breed was, waardoor bewoners er niet meer langs konden. Maar de ruzie ontspoorde toen de bewoners, waar nu de aanslagen zijn geweest, de buurman aanspraken op geluidsoverlast. Online worden de slachtoffers sinds die tijd vals beschuldigd van pedofilie.

"De buren durfden sinds de vorige aanslag de auto niet op de oprit te zetten."

"Het is smaad en laster. Het is een compleet verzonnen verhaal van een man die onze straat terroriseert", zei een buurtbewoner eerder tegen Omroep Brabant. Een ook de wijkagent bevestigt: "Deze mensen doen geen vlieg kwaad." "Het is dieptriest", zegt een buurvrouw. "De buren durfden sinds de vorige aanslag de auto niet op de oprit te zetten. Nu hebben ze dat een keertje wel gedaan en is het meteen raak." Een andere buurman vraagt zich af waar dit gaat eindigen. "Ik slaap zelf al wekenlang slecht. Vannacht hoorde ik twee klappen snel na elkaar, ik zag buiten meteen een oranje gloed." De brandweer kon voorkomen dat het vuur oversloeg op het huis:

Volgens de man rijdt de politie vaak door de straat sinds de explosie eind september. "Maar je ziet het, het heeft geen enkele zin." Wat er dan nu moet gebeuren? "De gemeente moet een camera neerzetten", zeggen enkele bewoners. Een andere oplossing volgens de buurtbewoners: "De woningbouw moet die terroriserende buurman eruit zetten." Maar daarvoor ontbreek bewijs wie er achter de aanslagen zit. De technische recherche heeft zondag de hele ochtend sporenonderzoek gedaan. Volgens buurtbewoners zou een dader te zien zijn op beelden. Hij zou via een brandgang de Van Oostfrieslandstraat zijn ingevlucht.