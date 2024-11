Man (22) die viel uit metershoge silo is overleden

De man van 22 die zaterdagnacht uit een oude silo in Den Bosch viel, is aan zijn verwondingen bezweken. Het slachtoffer uit de Gelderse gemeente Maasdriel overleed in een ziekenhuis. Hij was met vier andere personen in een van de torens van de voormalige veevoederfabriek van De Heus aan de Tramkade geklommen. Daarna viel hij van grote hoogte naar beneden.

Volgens Cees van Balen, eigenaar van café/restaurant de Barkade op het culturele terrein, komt het incident niet helemaal onverwacht. "Wij roepen al jaren dat de situatie gevaarlijk is", zegt hij.

"Het is al vier of vijf jaar zo dat mensen in de oude silo's klimmen", vervolgt de horecabaas. "Er zijn zelfs filmpjes op social media waarbij je ze over de gebouwen ziet rennen. Het is een ongoing probleem. En nu is het dus daadwerkelijk gruwelijk fout gegaan."

Op het culturele terrein van het Werkwarenhuis in Den Bosch, waar vroeger veevoederfabriek De Heus was gevestigd, hebben ongeveer tachtig ondernemers, kunstenaars en andere creatievelingen hun plek. Sinds het voorjaar van 2014 is het terrein niet meer als fabriek in gebruik. Het terrein is eigendom van de gemeente Den Bosch.

Een woordvoerster van de gemeente Den Bosch kon niet vertellen of er meldingen zijn geweest vanuit de ondernemers van het Werkwarenhuis over de onveilige situatie.

Veel mensen zagen het ongeluk gebeuren: