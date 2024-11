Interesse in doorstart eeuwenoude textielfabrikant Raymakers

Er zijn verschillende partijen geïnteresseerd in een overname van de 250 jaar oude Helmondse textielfabrikant Raymakers. Dat schrijft de curator in zijn eerste verslag aan de rechtbank. Een maand geleden ging Raymakers failliet. Er werken 84 mensen. De fabrikant maakte naam met de productie van fluweel. Zo maakte onder meer het koningshuis er gebruik van.

Raymakers kampte al langer met financiële problemen, zo schrijft de curator in zijn verslag. Een coronaschuld, de energiecrisis en teruglopende omzet deden het bedrijf wankelen. Een overname door het Zwitserse Lantal AG leek in 2023 de redding. Dit bedrijf gaf een flinke financiële bijdrage aan de Helmondse textielmakers.

Maar het bleek niet genoeg om de tekorten te dekken. Volgens het bestuur van Raymakers werd het faillissement veroorzaakt doordat Lantal geen nieuwe financiering meer wilde doen. Ook de bank kwam niet over de brug en een andere financier werd niet gevonden.

Volgens de curator zijn de ‘zeer betrokken werknemers en het bestuur’ erin geslaagd de onderneming draaiende te houden. Ook klanten en leveranciers hebben zich ingezet om een eventuele doorstart mogelijk te maken, schrijft de curator. Het hangt nu af van de geïnteresseerde partijen of ze over de brug komen. De bank heeft wel een krediet verstrekt waardoor Raymakers voorlopig kan draaien.

Volgens de curator zijn verschillende partijen geïnteresseerd in Raymakers. Hij hoopt op korte termijn duidelijkheid te kunnen geven over een doorstart. Mocht dat niet lukken dan is er ook interesse in onderdelen van de onderneming. De curator heeft geen aanwijzingen gevonden voor onbehoorlijk bestuur. Hij doet nog wel onderzoek naar de oorzaak van het faillissement.

Het faillissement van Raymakers zorgde voor een schok. Het bedrijf heeft een lange historie en is helemaal gespecialiseerd in het maken van fluweel. Volgens oud-stadshistoricus Giel van Hooff is het bedrijf daarin ‘de laatste der Mohikanen’.