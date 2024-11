Snel rijk worden te mooi om waar te zijn: 'piramidespel' verleidt jongeren

Relaxen op witte stranden en scheuren in de dikste auto's. Door lid te worden van het omstreden bedrijf IM Academy, zou je heel snel rijk kunnen worden. Maar uit onderzoek van Omroep Brabant blijkt dat veel jongeren er juist geld aan verliezen. Na negatieve aandacht van de media gaat het bedrijf nu door onder een andere naam en blijven ze jongeren verleiden. "Ik maak me zorgen om mijn zoon", zegt een bezorgde moeder.

Nu de naam van IM Academy in veel Europese landen een smet heeft opgelopen, stappen leden over naar een soortgelijk bedrijf, met een andere naam: JIFU. JIFU is net als IM Academy een online platform dat cursussen aanbiedt over onder meer de handel in cryptomunten en hoe je geld kunt verdienen via social media.

Piramidespel

Behalve het volgen van deze cursussen, kun je vooral geld verdienen door nieuwe leden te werven. En dat betekent opletten, want wanneer het werven van leden belangrijker is dan het product dat wordt verkocht, kan er sprake zijn van een piramidespel. Bij zo'n piramidespel verdienen mensen die al langer meedraaien en aan de top van de piramide staan, geld over de rug van nieuwe leden. Uiteindelijk verliezen de meeste leden hun geld. Piramidespellen zijn verboden in Nederland.

Omroep Brabant werd zelf lid van IM Academy en sprak met jongeren die uit de organisatie stapten. Dat zie je in deze aflevering van HOE..?