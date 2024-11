ASML doneert een kunstgrasveld aan clubs om wachtlijsten weg te werken

Veldhoven krijgt er een kunstgrasveld bij en daar zijn de vier voetbalverenigingen in die plaats maar wat blij mee. Opvallend: het veld wordt niet betaald door de gemeente, maar door chipmachinefabrikant ASML in Veldhoven. Juist door de groei van datzelfde ASML en de toeleveranciers, groeien ook de wachtlijsten bij voetbalverenigingen in de regio namelijk enorm.

De groeidrift van ASML is terug te zien in de wachtlijsten van de voetbalverenigingen. “We kunnen eigenlijk geen jeugd meer kwijt. We zien een enorme groei in aanmeldingen van met name van jeugd van internationals”, zegt Ron Dillen, voorzitter van het Veldhovense vv UNA. Ook in Eindhoven zien clubs de wachtlijsten groeien door met name kinderen van expats. 1500 kinderen wachten er inmiddels op een plekje. De stad zet daarom volop in op extra kunstgrasvelden, maar hier draait de gemeente op voor de kosten. Die bedragen al gauw zo'n 600.000 euro per veld. Een bedrag dat in Veldhoven dus wordt betaald door ASML. “De ledenaantallen van de verenigingen groeien door de groei van Veldhoven en de Brainportregio en er is een toegenomen behoefte aan meerdere sportfaciliteiten”, legt het bedrijf uit.

"Dit veld vormt een mooi begin."

Op kunstgras kan tot wel drie keer zoveel gespeeld worden als op natuurgras. Daarnaast is het onderhoud van het kunstgrasveld eenvoudiger en zijn clubs minder afhankelijk van de weersomstandigheden, stelt de gemeente Eindhoven. Acht grasvelden in de stad worden daarom de komende jaren omgezet in kunstgrasvelden. “Daarmee krijgen we kinderen van de wachtlijst en op het veld”, zegt de Eindhovense wethouder Maes van Lanschot van sport. Waar het kunstgrasveld in Veldhoven wordt aangelegd is nog niet duidelijk. De Veldhovense voetbalverenigingen RKVVO, Rood-Wit, UNA en Marvilde bepalen dit onderling. Zoals de clubs ook samen met de gemeente en met ASML om tafel zijn gegaan op zoek naar een oplossing voor het probleem van de wachtlijsten. In Veldhoven staan inmiddels tweehonderd mensen op de wachtlijst, met name kinderen. Het liefst willen de voetbalclubs van meer grasvelden, kunstgrasvelden maken. Vier nieuwe kunstgrasvelden is het streven. “We zijn erg blij met de donatie van ASML. Dit veld vormt een mooi begin om te voldoen aan de grotere vraag”, zegt voorzitter Dillen.

"Afgelaste wedstrijden zorgen voor teleurgestelde gezichten."

Kunstgras is niet alleen een oplossing voor de wachtlijsten. Ook is kunstgras minder gevoelig voor natte weersomstandigheden, waardoor clubs in de afgelopen jaren nogal wat trainingen en wedstrijden moesten annuleren. Grasvelden lijden dan te veel. “Als er een wedstrijd of buitentraining niet kan doorgaan door een onbespeelbaar voetbalveld, zien we vele teleurgestelde gezichten bij onze leden", legt John Soetens, voorzitter van de Veldhovense voetbalvereniging RKVVO uit. Het is de bedoeling dat niet alleen de voetbalclubs, maar ook andere Veldhovense verenigingen gebruik kunnen maken van het ASML-veld. Het gaat om een zogenoemd ‘omniveld’, een multifunctioneel sportveld dat geschikt is voor verschillende sporten zoals korfbal, badminton, voetbal en basketbal. DIT VIND JE OOK INTERESSANT:

