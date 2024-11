Bewoners woedend na diefstal scootmobielen: 'Ik moet ze niet tegenkomen'

Judith Scheffers is woedend. Haar ligfiets en acht scootmobielen van andere bewoners van een seniorencomplex in Den Bosch zijn gestolen. De gedupeerden zijn op leeftijd en kunnen door de diefstal geen kant meer op. "Als ik weet wie het hebben gedaan, dan sla ik ze kapot."

Het is leeg in het hok dat tot vrijdag nog vol stond met acht scootmobielen en een ligfiets. Judith kijkt met pijn in haar hart naar binnen. "Hier had ik een speciaal aangepaste fiets staan. Ik heb die nodig en ben nu echt onthand." "Ik kan nu heel veel dingen niet meer doen of doe er heel lang over", vertelt ze woedend. "Vrijdagnacht heb ik geen oog dicht gedaan. Ik ben er gewoon ziek van. En er zijn meer bewoners die hier lichamelijke klachten van hebben gekregen."

"Nu moet ze weer achter de geraniums."

De scootmobielen zijn dan ook noodzakelijk voor de bewoners op leeftijd. "Mijn buurvrouw van 92 leefde helemaal op toen ze haar scootmobiel kreeg. Ze kon weer gaan bridgen en bij vriendinnen op bezoek", vertelt Frank de Bie. "Maar nu moet ze weer achter de geraniums." En dat geldt volgens de bewoner van het seniorencomplex ook voor andere lotgenoten. Frank is zelf ook gedupeerde, maar heeft nog enigszins geluk gehad. "Bij mij is alleen de oplader van mijn scootmobiel weg. Dat kost me 300 euro."

Frank heeft geluk, want zijn scootmobiel was er nog wel (foto: Omroep Brabant).

"Ik had mijn scootmobiel in de nacht buiten gelaten, want ik had geen zin om hem binnen te zetten", vertelt hij. En precies die 'luiheid' is zijn geluk geweest. "Ze hebben mijn scootmobiel niet meegenomen."

"Ze zijn niet vooruit te branden."

De trieste situatie is volgens Frank een kwalijk resultaat van nalatigheid van woningcorporatie Zayaz. "De sleutel om hier binnen te komen, biedt ook toegang tot alle andere 56 woningen, de voordeur en de fietsenstalling. Heel veel mensen kunnen hier zomaar naar binnen." Er is gevraagd om camerabewaking. "Maar er hangt alleen maar een bordje dat er camerabewaking is. We betalen huur om onze spullen hier te stallen, maar ze doen er niets voor terug. Ze zijn niet vooruit te branden."

Het bordje dat vertelt dat er camerabewaking zou zijn (foto: Omroep Brabant).

"Als het goed beveiligd was, dan was er niets aan de hand", vertelt de bewoner. Volgens hem is er niets verzekerd, omdat er geen sprake is van braak. "De dieven hadden een sleutel van het pand. Ze hebben voor tienduizenden euro's aan spullen gestolen." Na de inbraak hebben de acht gebruikers van de stalling een eigen sleutel gekregen van de woningcorporatie. Daar was al jaren om gevraagd zeggen de gedupeerden. "Maar dat is natuurlijk veel te laat. Daar hebben we geen flikker meer aan. Het boeit Zayaz helemaal niets", vertelt Judith boos.

"Je kunt al deze mensen toch niet binnen laten zitten tot aan hun dood?"

De bewoners hopen dan ook dat de woningcorporatie iets doet. "Ze hebben niet eens gebeld om te vragen hoe het gaat. Al is het maar dat ze hun fouten toegeven. Je kunt al deze mensen toch niet binnen laten zitten tot aan hun dood." Woningcorporatie Zayaz heeft maandagmiddag laten weten dat zij met de gedupeerde bewoners in gesprek gaan.