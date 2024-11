Uitslaande brand in winkelcentrum: minderjarige jongens opgepakt

Twee minderjarige jongens zijn opgepakt voor de brandstichting bij het Winkelcentrum Arendshof in Oosterhout vorige maand. Bij de brand raakten meerdere winkels beschadigd.

De twee jonge verdachten zijn inmiddels voorgeleid aan de rechter-commissaris, zo maakte de politie maandag bekend. Die besloot dat de twee nog langer vast moesten zitten.

Brand

De brand brak uit in de vroege ochtend van zondag 13 oktober. Veel winkels raakten beschadigd. Verschillende ondernemers vertelden na de brand tegen Omroep Brabant dat op camerabeelden te zien was hoe twee personen in de richting van het winkelcentrum liepen. Even later renden ze weg. Kort daarna ontstond de brand.

"De politie heeft een grondig onderzoek opgestart en heeft onder andere camerabeelden en audiofragmenten geanalyseerd. Dit heeft geleid tot de aanhouding van de twee verdachten in de zaak", schrijft de politie nu.

De schade was groot na de brand in het winkelcentrum: