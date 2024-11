Carnavalswagen botst met trein: 'ProRail had beter haar best moeten doen'

ProRail moet de regels voor het oversteken met carnavalswagens beter uitleggen aan wagenbouwers. Dat concludeert de Onderzoeksraad voor Veiligheid. In februari botste een trein tegen een carnavalswagen van carnavalsvereniging De Centrumknollen uit Berghem omdat zij niet hadden gemeld dat deze het spoor zou oversteken. De wagenbouwers wisten niet dat dit nodig was, het ging immers ‘al dertig jaar goed’.

Wanneer het oversteken van een spoorwegovergang langer dan 15 seconden duurt, hoor je dat vooraf te melden bij ProRail. Dit heet ook wel de 'procedure bijzondere oversteek'. Wanneer die in werking treedt, worden er de nodige voorzorgsmaatregelen getroffen - bijvoorbeeld door een baanvak af te sluiten voor treinverkeer of door treinen langzamer te laten rijden.

Willem van Kreij, voorzitter van De Centrumknollen, gaf toentertijd aan dat hij geen weet van deze regeling had: "Na het ongeluk werd tegen ons gezegd dat ze bij een bloemencorso het altijd melden. En dat dat voor ons ook handig zou zijn."

De Onderzoeksraad voor Veiligheid begrijpt dat Van Kreij hier niet vanaf wist. Het instituut laat weten dat zij geen nader onderzoek doet naar de aanrijding. In plaats daarvan roept de Onderzoeksraad ProRail op om deze regel beter onder de aandacht te brengen. “ProRail mag er niet op vertrouwen dat gebruikers van overwegen de procedure bijzondere oversteek vanzelfsprekend kennen of weten te vinden”, schrijft de raad in een brief naar de spoorbeheerder.

Dat betekent niet dat hiermee de zaak is afgedaan. Volgens een woordvoerder van het Openbaar Ministerie ligt de zaak nog ter beoordeling bij justitie. “Het is nog onduidelijk of, en wie er vervolgd gaat worden. Er volgt dus nog een strafrechtelijke beoordeling van het incident”, vertelt de woordvoerder.



Maar de conclusie van de Onderzoeksraad betekent niet dat ProRail helemaal niets doet. Zo is er een webpagina waarop de regeling in beeld wordt gebracht. Volgens een woordvoerder van ProRail hangen er bij beveiligde overwegen stickers die naar deze pagina verwijzen.

Ook zou ProRail op 'verschillende momenten met verschillende groepen, zoals gemeenten' in gesprek zijn gegaan om de procedure uit te leggen. Na de aanrijding heeft de spoorbeheerder op uitnodiging van de gemeente Oss een toelichting gegeven ter voorbereiding op de carnavalsactiviteiten van volgend jaar.

De aanrijding met de carnavalswagen gebeurde na afloop van de verlichte optocht in Berghem. Bij de botsing raakte de treinmachinist gewond - de carnavalsvierders en passagiers van de carnavalswagen kwamen er met de schrik vanaf. De trein, de overweginstallatie en de carnavalswagen raakten zwaar beschadigd.